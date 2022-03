El Gobierno pacta una bonificación de 0,20 euros por litro a los transportistas y 450 millones de ayudas

Habemus acuerdo. El Gobierno y los transportistas de la CNTC han pactado una bonificación de 0,20 euros por litro y una ayuda extra de 450 millones de euros. Al borde de las dos de la madrugada del viernes, el Ejecutivo y los transportistas, reunidos desde las 11.30 de la mañana del día anterior, han acordado un principio de entendimiento.

Este acuerdo podría poner fin a más de 10 días de paros patronales que han sido apoyados, principalmente, por autónomos y pymes. En cambio, el hecho de que los convocantes del paro, la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, no hayan acudido a la reunión, pone en jaque lo que pasará a partir de mañana.

De los 20 céntimos de rebaja pactada, 15 céntimos correrán por parte del Estado y 5 céntimos por parte de las petroleras, según el acuerdo al que ha tenido acceso elEconomista. Estas medidas estarán en vigor hasta, al menos, el 30 de junio.

Con respecto a las ayudas directas, los transportistas tanto de mercancías como de viajeros recibirán las siguientes cuantías por cada vehículo :1250 euros camión, 950 euros autobús, 500 euros por furgoneta, 300 vehículos por taxi, vtc y ambulancia.

Durante la mañana del jueves, las tres ministras, acompañadas por otros altos cargos del Ministerio de Transportes, escucharon las reivindicaciones del sector y las propuestas para mejorar y concretar el paquete de 500 millones de euros en bonificaciones que se les había presentado en la reunión del lunes. Astic, una de las federaciones convocadas a la reunión, llegó a pedir elevar esta cuantía inicial hasta los 1.000 millones de euros. Tras un receso de dos horas, a las cinco de la tarde retomaron el encuentro para poner negro sobre blanco en las cuantías a que se rebajarán por cada litro de combustible que reposten los transportistas. Según confirman a elEconomista fuentes presentes en la reunión, durante la jornada se barajaron varias cifras que seguían a las de otros países europeos que ya han aprobado medidas, como es el caso de Francia, Italia o Portugal.

En el lado de los impuestos no habrá variaciones. El Gobierno mantiene desde hace días que el Impuesto especial sobre Hidrocarburos que se aplica sobre el gasóleo profesional se sitúa en el mínimo que permite la directiva, ya que a los transportistas se les devuelven 4,9 céntimos por litro hasta un máximo de 50.000 kilómetros al año. En el lado del IVA, además de que la normativa europea no permite aplicar a los carburantes un tipo reducido y, por tanto, su rebaja implicaría la reducción del tipo impositivo general, el sector del transporte profesional se deduce estas cuantías por lo que una rebaja de este impuesto no implicaría un beneficio real para ellos.

Además de estas medidas, se ha acordado la ampliación de los plazos de vencimiento y carencia de los créditos ICO y la creación de una nueva línea de crédito avalado por el Instituto de Crédito Oficial. En este sentido, también se ha dado luz verde a la elaboración antes del 31 de julio de un proyecto Ley de aplicación de los principios de la Ley de Cadena Alimentaria al sector transporte así como de limitación de la subcontratacion; la devolución mensual del gasóleo profesional al transporte y agilización en la devolución a los transportistas por parte de Hacienda del céntimo sanitario.

La pesca vuelve a faenar

Mientras el sector del transporte de mercancías y viajeros por carretera sigue buscando una solución, los pescadores decidieron en la noche del pasado miércoles desconvocar el paro y volver a faenar tras la reunión que se celebró con el ministro del ramo, Luis Planas. El sector pesquero español, que había decidido dejar la flota amarrada a puerto desde el pasado viernes por el alza del gasóleo, hará "un gran esfuerzo saliendo a faenar a pérdidas", según señaló la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), al ser conscientes "de la necesidad de traer alimento de primera necesidad", mostrando su confianza en las medidas planteadas por el Ministerio.

"El Gobierno, en la norma que se aprobará el próximo martes, incluirá un apoyo para limitar el alcance de los incrementos de precios en relación del gasóleo sobre las cuentas de explotación", aseguró al término de la reunión el ministro Planas, que recalcó que la "intención es la de limitar al máximo el impacto del coste del gasóleo".