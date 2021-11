Marta Ortega presidirá Inditex en sustitución de Pablo Isla: el relevo se pactó antes de verano

Cambios de calado -y casi esperados- en el consejo de administración en Inditex. Pablo Isla cederá la presidencia a Marta Ortega a partir del 31 de marzo de 2022, según un hecho relevante enviado a la CNMV. La textil también cambia al consejero delegado. Con ello, la firma gallega culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. Las acciones de Inditex recortan hasta un 5% tras estos cambios.

Isla deja la presidencia de Inditex de forma acordada con Ortega, el fundador y principal accionista de la compañía, en una operación que lleva meses preparándose, desde antes incluso del verano. Según las fuentes consultadas por elEconomista, habría sido el propio Isla el que trasladó a Ortega su intención de dejar su puesto, acordando entre ambos la transición. Fue hace meses cuando se decidió así que Marta Ortega asumiera la presidencia no ejecutiva y se fichó el pasado mes de marzo a Óscar García Maceiras, abogado del Estado al igual que Isla, y desde el próximo mes de abril consejero delegado.

Carlos Crespo -actual CEO- cede el testigo Óscar García Maceiras, que hasta ahora era secretario general. A diferencia del pasado más inmediato, García Maceiras tendrá funciones ejecutivas. Crespo, por su parte, pasa desde ya a ser director general de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital. José Arnau Sierra se mantiene como vicepresidente del consejo de administración.

Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo que fundó su padre en 1963 durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo, recuerda la empresa, se han materializado campañas con reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Inditex, S.A.

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años", indica Marta Ortega, que añade "me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo sino también a la industria de la moda en general".

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", prosigue Ortega. "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Desde hace un tiempo, el mercado ya descontaba estos cambios. De hecho, la propia Marta ya lanzaba en verano en un reportaje con The Wall Street Journal un mensaje premonitorio. "Siempre estaré donde la empresa (Inditex) más me necesite", decía. Al mismo tiempo y en el mismo texto, Isla avanzaba que el papel de la hija menor de Amancio sería más importante durante la próxima década a medida que el grupo se centrase en la sostenibilidad.

Óscar García Maceiras, por su parte, se incorporó al grupo en marzo de 2021 como secretario general y del consejo. Con experiencia en gestión corporativa y de equipos, ha liderado proyectos de transformación en sus 20 años de actividad profesional tanto en el sector público, como Abogado del Estado, como en el sector privado en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, Sareb o Banco Santander.

"Asumo con gran responsabilidad e ilusión las nuevas funciones que se me encomiendan, con la tranquilidad de contar con un gran equipo humano, lleno de juventud, experiencia y talento en todos los ámbitos y países en los que estamos presentes, del que es buena muestra el comité de dirección que hemos nombrado", afirma García Maceiras.

Por último, Pablo Isla sale del grupo que ha encabezado durante 17 años, primero como vicepresidente y consejero delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como presidente. Entre sus logros está el multiplicar por siete la capitalización de Inditex.

En cuanto a los cambios, el directivo asegura que es el momento "óptimo" para abordar la transición en el relevo en la presidencia del grupo. "Estos cuatro meses voy a estar enfocado en hacer realidad esta transición, en culminarla, que para mi es algo absolutamente determinante e importantísimo, por la empresa y por todas las personas que forman parte de ella. Y después, ya veremos, de momento voy a estar totalmente centrado en hacer realidad esta transición", indica.

Sobre su futuro profesional, Isla no ha soltado prenda. "Voy a estar centrado en hacer la transición, que representa la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega", ha dicho el todavía presidente del grupo, quien ha resaltado además que la compañía es una empresa "mucho más de equipos que de personas individuales". "Tengo plena confianza en Inditex de cara al futuro y plena confianza, en consecuencia, en la evolución del precio de la acción de cara al futuro", puntualizó.

Según el informe de Gobierno Corporativo, la salida de Isla le otorgaría el derecho a percibir una indemnización bruta de dos anualidades en base a su retribución fija, "en los supuestos en que sus contratos se extingan por voluntad unilateral de la sociedad así como la dimisión del presidente ejecutivo o consejero delegado".

En el informe de remuneración del Consejo de Administración de 2020 figura que la retribución fija de Isla ascendió a 3,25 millones, sobre los 6,2 millones que cobró en total. Esto no quiere decir en ningún caso que el directivo perciba estos importes, ya que podría tratarse de una salida pactada.