Marta Ortega se presenta ante Wall Street como el secreto del éxito de Inditex: "Estaré donde la empresa me necesite"

Marta Ortega, hija de Amancio Ortega, está "abierta" a adoptar el cargo que Inditex considere necesario para ella, aunque ha incidido en que prefiere trabajar de cerca con los productos de la compañía, según ha subrayado en una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal Magazine'.

Sandra Ortega Pérez tiene 37 años y lleva trabajando para Zara desde hace catorce, cuando aceptó un puesto como asociada de ventas en la tienda King's Road de Londres después de graduarse de la universidad. "La primera semana pensé que no iba a sobrevivir", asegura al diario americano.

"Pero luego te vuelves un poco adicto a la tienda. Algunas personas nunca quieren irse. Es el corazón de la empresa". Ahora visita las tiendas de Zara casi todas las semanas, como parte de un rol expansivo y algo indefinido (no tiene un título oficial) en el que principalmente ayuda a supervisar los diseños y el merchandising de ropa de mujer, así como a administrar la imagen de la marca.

"Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite", ha explicado Marta Ortega. En este sentido, ha agregado que aunque no tiene pensado adoptar un cargo formal en la ejecutiva de la empresa, está "abierta" a ello. "Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo", ha apostillado.

Ortega reconoce que "obviamente somos una gran empresa, pero siento que no es tan grande, no sé nada sobre las grandes cifras. Ni siquiera queremos hablar de ellos. En nuestro (trabajo) diario no es algo que nos preocupe ", dice. "Es grande, pero es más pequeño".

Foco en la sostenibilidad

En este sentido, y en el mismo artículo publicado este martes en la revista del diario estadounidense, el actual presidente de Inditex, Pablo Isla, ha afirmado que el papel de Marta Ortega en la empresa será más significativo en la próxima década a medida que la empresa aumente su foco en la sostenibilidad.

"Marta es muy humilde. Pero al mismo tiempo, por supuesto, tiene opiniones firmes sobre muchas cosas diferentes ", asegura el presidente de Inditex, Pablo Isla, quien asumió ese cargo en 2011 cuando Amancio Ortega se jubiló.

Pese a todo, Marta Ortega asegura que no tiene planes de asumir un rol de liderazgo formal. "Nunca sabes tu futuro y estoy abierto a él. Pero para ser honesto, me gustaría estar cerca del producto. Creo que eso es lo que siempre hizo mi padre ".