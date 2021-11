Isla multiplica por siete la capitalización de Inditex durante su mandato, 80.000 millones más

Pablo Isla se va de Inditex por la puerta grande, dejando una compañía mucho más valiosa de la que encontró allá por mayo de 2005 cuando fue nombrado consejero delegado. Desde entonces el valor en bolsa del gigante textil se ha multiplicado por siete, o lo que es lo mismo, vale casi 80.000 millones de euros más.

Cuando Isla desembarcó en la compañía, esta valía en bolsa algo menos de 13.000 millones de euros y ha anunciado su salida cuando superaba los 92.000 millones.

El siguiente hito relevante de Isla en Inditex lo encontramos en enero de 2011 cuando Amancio Ortega anunció que dejaba la presidencia del grupo y propuso a Isla como sucesor. Entonces la compañía valía en bolsa más de 35.370 millones de euros, un 162% de su valor antes del anuncio de Isla.

En el último año y medio Isla ha tenido que hacer frente a la mayor crisis económica de la compañía, hasta tal punto que en junio de 2020 Inditex registró las primeras pérdidas de su historia tras declarar unos números rojos entre el 1 de febrero y el 30 de abril por valor de 175 millones de euros.

Pierde 4.000 millones en cuestión de minutos

Sin embargo, la salida de Isla ha pillado por sorpresa al mercado que está reaccionando con miedo y ventas masivas. A estas horas del martes, Inditex es la más bajista del Ibex 35 con un retroceso que supera el 4%. Estas caídas se traducen en una pérdida de valor de más de 4.000 millones de euros.

En mayo de 2005 las acciones de Inditex se cambiaban a 3,17 euros mientras que cerraron el pasado lunes, cuando la dimisión de Isla no se vislumbraba en el horizonte, en 29,67 euros por acción.

Marta Ortega será la encarga de coger las riendas de la compañía y ocupará el cargo de presidenta de Inditex desde el próximo 1 de abril de 2022. Al mercado no parece convencerle la llegada de la heredera de Amancio Ortega, aunque la desilusión no tiene tanto que ver con su persona sino con la de Pablo Isla. "Aunque a priori no esperamos cambios en la estrategia de la compañía, que está bien definida, la noticia puede tener sesgo negativo en bolsa, dado que Isla goza de un gran prestigio en el sector", apuntan los expertos de Banco Sabadell, que aconsejan vender el valor.

En la misma línea se pronuncian los analistas de Bankinter, que esperan que la acción de Inditex se deje entre un 3% y un 5% este martes. "Esperamos una reacción negativa hoy por la marcha de Pablo Isla, quien ha liderado con éxito la transformación del grupo y conseguido una integración de las ventas online y físicas sin precedentes en el sector. A medio plazo, el equipo directivo mantendrá las líneas estratégicas y ejecutivas del grupo, con un modelo de negocio superior con mayores márgenes y capacidad de crecimiento y generación de caja", apuntan desde la financiera española.