Pablo Isla deja la presidencia de Inditex: Marta Ortega le sustituye

Cambios en el consejo de administración en Inditex. Pablo Isla cede la presidencia a Marta Ortega, la hija del fundador Amancio Ortega, a partir del 31 de marzo de 2022, según un hecho relevante enviado a la CNMV. La textil también cambia al consejero delegado.

Carlos Crespo -actual CEO- cede el testigo Óscar García Maceiras, que hasta ahora era secretario general. Crespo pasa con efecto inmediato a ser director general de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital. José Arnau Sierra se mantiene como vicepresidente del consejo de administración.

Con ello, apunta la firma gallega, el Consejo de Administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. Los nombramientos serán sometidos a la ratificación de la próxima Junta General de Accionistas.

Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Inditex, S.A.

"Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años", indica Marta Ortega, que añade "me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo sino también a la industria de la moda en general".

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria", puntualiza Ortega. "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Óscar García Maceiras, por su parte, se incorporó al grupo en marzo de 2021 como secretario general y del Consejo. Con amplia experiencia en gestión corporativa y de equipos, ha liderado proyectos de transformación en sus 20 años de actividad profesional tanto en el sector público, como Abogado del Estado, como en el sector privado en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, Sareb o Banco Santander.