El consejero delegado de Sabadell cree que la fusión con BBVA habría afectado a la competencia

El consejero delegado del Banco Sabadell, César Gónzalez-Bueno, aseguró este lunes que la integración de la entidad financiera en BBVA "habría afectado negativamente a la competencia", y auguró "un gran futuro en solitario" para la entidad que dirige.

Así lo señaló durante su participación en un acto organizado por el Círculo Ecuestre en el que, al ser preguntado por esta cuestión y la tendencia a crear "megabancos", González-Bueno advirtió de que "la competencia ha estado en peligro" y recordó que "los reguladores tienen que velar por la solvencia de las entidades y también está entre sus funciones velar por que proveamos correctamente de servicios a los clientes, y esto se pondría en riesgo si eso se sigue reduciendo".

Para el consejero delegado del Sabadell, "tenemos un tamaño ideal en términos de tendencia" porque "si ya eres muy grande es difícil crecer". "Aquí se trata del movimiento, no de dónde estás", afirmó, para a continuación añadir que lo importante es "seguir creciendo, consiguiendo cuota de mercado y clientes". "Tenemos un buen tamaño pero que permite seguir creciendo", declaró, para concluir a este respecto que ve "un gran futuro en solitario para el Banco Sabadell".

Los 2.500 millones de euros que puso el banco azul sobre la mesa no fueron suficientes para que el consejo del banco catalán aceptase, algo que a día de hoy ha demostrado ser un acierto de cara a proteger los intereses del accionariado, ya que los títulos del banco cotizan muy por encima de la oferta de BBVA tras meses de fuertes alzas.

En cuanto a los procesos de fusiones y la creación de "megabancos", González-Bueno indicó que "hay veces que se repiten tantas veces las cosas que parecen verdades, y una de ellas es que los bancos tienen que ser megabancos". Así, aunque reconoció que la banca "es verdad que estaba excesivamente fragmentada", recordó que también anteriormente "se pusieron de moda las transfronterizas, pero no tienen ningún sentido". Por ello, subrayó que el Sabadell, "que es un banco fundamentalmente nacional, a mí no se me hace pequeño con un pie de balance de 220.000 millones, con millones de clientes, con cuotas importantes de mercado".

El Banco Central Europeo, en su papel como supervisor del sector bancario de la zona euro, se había mostrado favorable en los últimos años a las fusiones paneuropeas dentro del sector. La operación de BBVA y Sabadell, eso sí, le planteó ciertas dudas al organismo y también al Banco de España, por la causa abierta sobre el BBVA en el caso Villarejo, que consideraba que podría tener un efecto adverso en la nueva entidad.

Reducción de sucursales

En cuanto a la reducción de sucursales y de empleados, apuntó que "es evidente que el número de sucursales va a seguir reduciéndose a lo largo del tiempo, por el lado de la oferta, por los costes, pero también por la demanda", ya que "hablas con muchísima gente que lleva años sin pisar una oficina". Sin embargo, apuntó que "son las pymes y autónomos las que sí lo hacen, aunque cada vez menos", y que, por tanto, "sí tiene más sentido en el caso del Sabadell mantener esa estructura relevante" de sucursales.

Por otro lado, preguntado por el momento económico actual, aseguró que es "buenísimo", especialmente "comparado con el que esperábamos", ya que "el nivel de preocupación era altísimo". Así, resaltó la rapidez y el impacto de la vacunación y que "ha habido política fiscal", siendo "los ERTE y los créditos ICO providenciales".

En este sentido, también destacó que "tenemos dos puntos de paro más que antes del Covid, cuando todos esperábamos una debacle", y apuntó a la actual mejora en el comportamiento del consumo y que la morosidad es menor de la que esperábamos, así como que "las empresas no están endeudadas", por lo que solamente mencionó como negativo "el endeudamiento público, que plantea sombras pero más hacia adelante".