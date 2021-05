Ferrovial lanza la venta de servicios de infraestructuras con Bank of America

Ferrovial acelera en la venta de su división de Servicios con el lanzamiento de un proceso que incluye su negocio de infraestructuras en España, con actividades variadas como la gestión de torres de control aeroportuarias, la conservación de carreteras, facility management, y bicicletas compartidas, entre otras, según fuentes del mercado. Para ello, ha fichado como asesor financiero a Bank of America Merrill Lynch, que se une a Morgan Stanley, contratado en 2020 para la desinversión total de Servicios.

La operación de Infraestructuras se enmarca en la venta troceada por negocios y geografías de la filial de Servicios que el grupo que dirigen Rafael del Pino e Ignacio Madridejos está llevando a cabo. El valor conjunto de lo que aún no ha vendido se acerca a los 1.200 millones de euros. Ferrovial y Bank of America no hicieron comentarios.

El banco estadounidense distribuirá el cuaderno de venta del área de Infraestructuras de Ferrovial Servicios en próximas fechas, de acuerdo con las fuentes consultadas. Lo hace mientras encara la fase final para desprenderse de su negocio de Medio Ambiente en España, cuyo buque insignia es Cespa. Tres grupos entraron en el proceso con propuestas indicativas: las alemanas Remondis y Schwarz y la francesa Paprec. Las ofertas vinculantes se presentarán en próximas fechas, después de que uno de los candidatos haya pedido más plazo.

El pasado otoño, Ferrovial implementó una reorganización de su división de Servicios en España para favorecer su venta. Así, simplificó las áreas en dos, de manera que la de Infraestructuras integró la que hasta entonces se denominaba Administraciones Locales, con excepción de los servicios de limpieza y recogida de basuras que pasaron a la de Medio Ambiente.

Bajo su paraguas se hallan todas las actividades relacionadas con transporte y gestión de activos. Fuera de la venta de Infraestructuras han quedado negocios del ámbito energético, como Siemsa, que ahora forma parte de la recientemente creada Ferrovial Construcción Energía.

El área de Infraestructuras de Ferrovial Servicios engloba contratos de operación y conservación de carreteras, vialidad invernal, gestión de tráfico o mantenimiento de material rodante ferroviario. Asimismo, incluye el contrato para la gestión de 7.000 bicicletas de uso compartido en Barcelona, el más relevante en España, o FerroNATS, operadora de 12 torres de control de tráfico aéreo en España.

En puertos, la compañía desarrolla actividades relevantes como el mantenimiento electromecánico de puentes levadizos y esclusas y dentro del sector ferroviario, además de la conservación de infraestructuras y el mantenimiento y limpieza de instalaciones, realiza la gestión integral y la comercialización de centros de mercancías y servicios de atención al viajero para Renfe, a bordo y en tierra.

El impacto de la pandemia

Sobre estos últimos contratos, Ferrovial dejará de prestar los servicios en tierra para Renfe, que los internalizará a través de su filial Logirail. Sí mantiene el de los servicios a bordo, entre los que destaca la restauración. La compañía ha presentado recientemente la única oferta para un nuevo contrato y en en la actualidad está, junto con el operador ferroviario, definiendo los detalles para anticipar su inicio dos meses -a partir del 1 de julio-.

La hoja de ruta de Ferrovial discurre, en este momento, por una venta del negocio de Infraestructuras en un único lote, si bien la heterogeneidad de las actividades podría llevar, en función del apetito de los potenciales compradores, a una mayor partición.

La compañía controlada por la familia Del Pino ha incorporado para asesorar este proceso a Bank of America. Suma así a otro de los grandes bancos de inversión estadounidenses para consumar su salida del negocio de Servicios, que pretende ejecutar, mayoritariamente, este mismo año.

En 2020 ya contrató a Morgan Stanley. Sustituyó con ello a Goldman Sachs, al que fichó a finales de 2018, cuando estructuró una desinversión que inicialmente pretendía acometerse en un solo bloque -salvo Amey, su filial en Reino Unido-. Sin embargo, el interés testado de los inversores obligó a la compañía a cambiar sobre la marcha los perímetros.

A finales de 2019 logró sellar un acuerdo para el traspaso de la australiana Broadspectrum a Ventia (Apollo y ACS), concretado hace casi un año. No pudo, por el contrario, culminar las negociaciones con Apax para vender los negocios de España e Internacional (Chile, Estados Unidos y Canadá, fundamentalmente).

Esto llevó a la firma a trocear más la desinversión, con el consecuente retraso de las operaciones. La pandemia impactó aún más en los calendarios y en los últimos meses apenas ha podido cerrar la venta de varios contratos de residuos en Reino Unido a Urbaser.

Al margen de la venta en España de Medio Ambiente, en su fase decisiva, e Infraestructuras, arrancando, Ferrovial avanza en los procesos de Norteamérica y Chile, mientras que en Reino Unido, con PwC de asesor, ha dividido en tres áreas la desinversión: gestión y mantenimiento de infraestructuras, utilities y tratamiento de residuos -la de esta última se ha aplazado hasta 2022-.