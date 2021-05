La banca avanza una recuperación del crédito al consumo para este trimestre

La banca prevé una recuperación del crédito al consumo para el segundo y el tercer trimestre del año, tras ver un repunte de la nueva producción en el mes de marzo, frente a enero y febrero. La irrupción de la crisis sanitaria tumbó el ritmo de crecimiento en este segmento del crédito, con incrementos consecutivos desde el año 2013, por las restricciones a la movilidad y el mayor ahorro preventivo de los hogares ante el temor de los efectos de la crisis en su situación económica.

Las nuevas operaciones de financiación para préstamos personales cerraron 2020 con una caída del 26,6%, con 26.599 millones de euros prestados, frente a los 36.237 millones de un año antes. El año 2021 arrancó débil al respecto, con una concesión en enero un 36,5% inferior a la del mismo mes del ejercicio previo y con otra caída del 32% en febrero. Sin embargo, la nueva producción creció en marzo un 37% en términos interanuales (superando también los volúmenes de enero y febrero del ejercicio) y varias entidades ya se han atrevido a señalar que las cifras previas a la pandemia están al llegar.

El Banco Santander señaló en la presentación de resultados de los tres primeros meses del año que en España se detectó una recuperación de la actividad a finales del primer trimestre "hasta niveles preCovid", con la concesión en marzo de más de 200 millones en consumo. Desde CaixaBank también aseguraron que los volúmenes de nuevas operaciones en este segmento de préstamos se recuperaron en el mes de marzo frente a enero y febrero, misma postura que en Sabadell. El banco que encabeza César González-Bueno cerró el primer trimestre con una producción en consumo de 335 millones de euros, aún 40 millones por debajo que un año antes, pero con un crecimiento importante en marzo, cuando prestó 134 millones, frente a los 113 millones concedidos en febrero y a los 88 millones de enero.

Mejora de objetivos

Bankinter y Liberbank se encuentran entre las pocas entidades que ya superaron en este arranque del año la producción de crédito al consumo del ejercicio previo. La entidad que encabeza María Dolores Dancausa hizo 300 millones de euros en nueva producción, frente a los 280 millones del primer trimestre de 2020; mientras que el banco de origen asturiano prestó 82 millones en crédito al consumo, casi un 8% más que un año antes.

El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, aseguró en una reciente entrevista a elEconomista que solo ve a mejor el negocio de consumo porque ya "ha tocado fondo", aunque quiso ser más prudente que algunos de sus competidores al asegurar que no se atrevería a decir que ya ha despegado.

Sin embargo, desde Kutxabank, que ya vieron en el primer trimestre un crecimiento del 14% en el crédito al comercio frente al ejercicio previo, coinciden en que marzo fue un mes bueno en consumo, superando los objetivos del banco, algo que también lograron en abril.

Europa releva a EEUU

El avance de la vacunación y el fin gradual de las restricciones a la movilidad son un punto de inflexión en la recuperación de la confianza de los consumidores. A lo que se añadirá a partir de verano el impacto de la llegada de los fondos europeos, siendo España uno de los países más beneficiados por esta ayuda con 140.000 millones de euros.

Estas tres claves, sumadas a la buena evolución del comercio global, es lo que ha hecho a la Comisión Europea elevar la previsión de crecimiento para nuestro país, liderando la mejora de Europa. Concretamente, la UE crecerá este año un 4,2% y otro 3,2% en 2022, frente al crecimiento que se espera del 5,9% para España en este ejercicio y del 6,8% para el que viene.

Los expertos ya avanzan que Europa va a tomar el testigo este verano en crecimiento del consumo a EEUU, país sobre el que vaticinan que su crecimiento tocará techo en este trimestre, puesto que las tasas de inflación más altas reflejan que los precios vuelven a los niveles anteriores a la epidemia y las dificultades para satisfacer el fuerte aumento de la demanda de ciertos suministros y bienes han obligado a los fabricantes y a las compañías a subir sus precios, según argumentó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Además, a pesar del incremento del ahorro de las familias estadounidenses, lo que ha propiciado un impulso del consumo en la primera mitad del año gracias a su acelerado ritmo de vacunación, tanto desde Bank of America como desde S&P Global aseguran que el gasto perdido en determinadas partidas ya no se recuperará porque los ciudadanos no van a irse dos veces de vacaciones ni cenar una noche en dos restaurantes.

De momento, España está en el punto de inicio con el fin de las restricciones y, según una encuesta elaborada por Parclick, el 81% de los españoles prevé realizar un viaje tras haberse levantado el estado de alarma. Desde la cadena hotelera Meliá avanzaron a inicios de este mes que confían en una recuperación del turismo en los meses de mayo y junio, con lo que se podría alcanzar un buen verano, dentro de que aún estará lejos de llegar a los niveles previos a la pandemia.