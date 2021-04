Globalvia resiste el envite del Covid con una caída de ingresos del 16%

Globalvia resistió el envite de la pandemia en 2020 con una caída de sus ingresos del 16,3%, al pasar de 453,2 millones de euros en 2019 a 379,2 millones. Un descenso propiciado por el deterioro de la demanda, muy afectada por las restricciones a la movilidad derivadas de los estados de alarma y emergencia decretados por los distintos gobiernos como consecuencia del Covid-19.

Así, la concesionaria española que desarrolla su actividad en la explotación de autopistas de peaje, autovías, metros y trenes ligeros en siete países (España, Estados Unidos, Chile, México, Portugal, Irlanda y Costa Rica), sufrió una bajada del tráfico en sus infraestructuras viarias del 23%, con un volumen medio total diario de 398.174 vehículos, frente a los 517.469 de 2019, y un descenso del número de usuarios en sus ferrocarriles del 48,9%, con un total de 34,5 millones, frente a los 67,4 millones del año anterior.

El recorte de ingresos es, en todo caso, inferior al registrado por otros operadores de infraestructuras globales como Abertis

El recorte de ingresos es, en todo caso, inferior al registrado por otros operadores de infraestructuras globales como Abertis, cuya amplia presencia en España, con un impacto mayor del Covid-19 en los tráficos de autopistas, rebajó su cifra de negocio un 24% -18% en términos comparables-.

El efecto de la pandemia se dejó notar en mayor medida aún en el resultado bruto de explotación (ebitda), con una disminución del 25,6%. En concreto, frente a los 303,9 millones de euros de 2019, se anotó un ebitda de 225,9 millones en 2020, según los datos oficiales de la compañía que dirige Javier Pérez Fortea. Ante estas cifras, el margen bruto de explotación también se resintió y bajo del 67,1% al 59,6%.

Globalvia priorizó en 2020 la gestión de su cartera de activos, compuesta por 18 autopistas y siete ferrocarriles

Globalvia priorizó en 2020 la gestión de su cartera de activos, compuesta por 18 autopistas y siete ferrocarriles, con un volumen de inversión de 1.060 millones. Además, buscó oportunidades de crecimiento inorgánico, aunque no culminó ninguna adquisición. En este sentido, pujó por la portuguesa Brisa y por la estadounidense Elizabeth River Crossings, entre otras. Sí alcanzó un acuerdo para comprar la concesionaria Douro Interior, controlada por Mota-Engil y Novo Banco y que explota dos autovías al nordeste de Portugal. Esta transacción, no obstante, no se ha oficializado.

Además, en 2020, justo en el inicio de la pandemia, Globalvia cerró la venta del 80% del Túnel d'Envalira, que sirve de conexión entre el Principado de Andorra y Francia, a la gestora de activos valenciana Net de Gerrers y el importe de la operación alcanza los 60 millones de euros. Globalvia también acordó en los primeros meses del pasado ejercicio la venta del 25% de Ruta de los Pantanos y Concesiones Madrid a MM Capital, un fondo controlado por las japonesas Marubeni y Mizuho. Sin embargo, el acuerdo no terminó de rubricarse y finalmente la transacción se rompió.

Además, Globalvia redobló su apuesta por la movilidad con la creación de OpenVia, plataforma tecnológica y de innovación con la que busca desarrollar soluciones en el ámbito de las infraestructuras.