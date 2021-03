El auditor acusa a la firma que avaló a Plus Ultra de ocultar información

Uno de los informes independientes que ha esgrimido la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para justificar el rescate de Plus Ultra es de la consultora Daiwa Corporate Advisory, antes conocida como Montalbán. Los otros dos informes avalistas del rescate corrieron a cuenta de Deloitte y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) que justamente multó a la aerolínea con capital venezolano y cuentas en Panamá justo antes de la pandemia del covid-19.

La consultora presidida por León Benelbas, un exalto cargo socialista con Felipe González, arrojó unos buenos resultados antes de la pandemia pero no es todo lo transparente que exige la ley en cuanto a los salarios de los siete altos directivo y administradores de la sociedad. Así, EY señaló en la auditoria del ejercicio 2019/2020 (su año fiscal termina en marzo) que la memoria "no incluye la información relativa al personal de alta dirección y a los miembros del órgano de administración en relación con remuneraciones, compromisos y otras informaciones, requerida por la normativa vigente, en particular por el punto 23.6 del modelo sobre el contenido de la memoria incluido en la tercera parte del Plan General de Contabilidad". En el ejercicio anterior tampoco se incluyó dicha información, apunta la auditora como salvedad en su informe.

La consultora, que respaldó que Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir una inyección pública de 58 millones de euros, recoge en las últimas cuentas publicadas un incremento del 85% de los costes laborales, pasando de los 2,5 a los 4,6 millones. La plantilla se redujo en dos personas hasta los 32 trabajadores. Tras este aumento se esconde un bonus de unos 928.000 euros por la mejora de los resultados y compromisos de permanencia (el triple que un año antes), y el incremento del 72% de los sueldos y salarios (sin contar cargas sociales) debido a que la alta dirección pasó en diciembre de 2018 de tener una relación mercantil con Daiwa a ser empleados por cuenta ajena.

Así, la partida de "servicios profesionales", que incluía entre otras cosas retribuciones a los directivos, se reduce a los 270.400 euros desde los 595.000. Los gastos laborales suben el 85% en total. Los siete directivos son Vidal Israel, León Benelbas, Manuel Zulueta y Joaquín Gonzalo, Raúl Julián, César García y Henry Berczely. Apenas hay ocho mujeres en toda la plantilla de 32 personas y en su mayoría son administrativas.

Daiwa Advisory fue fundada en 2014 tras liquidación de su firma homónima. La compañía tenía un contrato con la firma japonesa Daiwi para ser su representante en España que a finales de 2018 desembocó en una operación compra formal por lo que la firma pasó a depender directamente de un holding británico. "Ha sido un paso natural en el desarrollo de Montalbán, que cada vez trabajaba de forma más integrada en los equipos sectoriales internacionales y de producto de DC Advisory", aseguró Manuel Zulueta a la revista Capital Corporate tras cerrar la operación de venta.

La consultora cerró su año fiscal 2019/2020 con unos ingresos de 5,8 millones de euros, un 46,5% más que en el ejercicio anterior gracias a un aumento de la cartera de proyectos. El resultado de explotación se triplicó a los 1,02 millones de euros y el neto alcanzó los 760.000 euros frente a los 240.000 euros de un año antes.