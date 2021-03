La aerolínea rescatada Plus Ultra se financió de forma 'opaca' desde Panamá

José Rodolfo Reyes Rojas y Raif El Arigie Harbie, dos empresarios venezolanos cercanos al régimen chavista, aprovecharon su fuerte presencia empresarial en Panamá para garantizar la supervivencia de Plus Ultra Líneas Aéreas, la compañía con cuatro aviones A340 y unos 150.000 pasajeros en 2019, que ha sido rescatada por el Gobierno de España con 53 millones.

Reyes Rojas y El Arigie Harbie entraron en el capital de la aerolínea de la que son vocales en 2017, poco después de conseguir la licencia de vuelo (AOC), tras suscribir íntegramente una ampliación de capital de 3,78 millones de euros. El desembarco se realizó a través de SNIP Aviation, empresa que constituyeron ese mismo año con un capital de 3.000 euros que posteriormente aumentaron hasta los mismos 3,78 millones. Así, en enero de 2018, los empresarios tenían el 38,2% de la compañía, participación que elevaron a 47,2% hasta enero de 2019 al adquirir 843.114 acciones más por unos cinco millones de euros en el marco de otra ampliación de capital de nueve millones.

La aerolínea necesitó las ampliaciones y el préstamo participativo para salir de causa de disolución

A su vez, en diciembre de 2017, tras la entrada de SNIP Aviation, Plus Ultra suscribió un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares con Panacorp Casa de Valores, una entidad financiera panameña vinculada con Reyes Rojas y su amplia red empresarial. Y es que, según OpenCorporates y los Papeles de Panamá, el empresario venezolano consta como tesorero de Panacorp Consultores y presidente de Panacorp Capital junto a José Carrión Romero Alcides, que fue presidente de Panacorp Casa de Valores hasta 2019 y con el que comparte sillón en el órgano de administración de otras sociedades panameñas dedicadas al transporte y la financiación como CMW Service, en la que Raif El Arigie también consta como director.

Los accionistas de Plus Ultra tienen una extensa red de empresas en Panamá

Plus Ultra señala que a 31 de enero de 2019 contaba con un patrimonio neto de 14,5 millones correspondiente a la suma de patrimonio neto y el préstamo participativo, "quedando por tanto resuelta la situación de desequilibrio patrimonial y de causa de disolución". La firma arrastra una situación complicada al llevar en pérdidas desde su creación en 2011.

En paralelo a la recapitalización de Plus Ultra, SNIP Aviation ha ido realizando ampliaciones de capital suscritas por sus socios hasta suman un capital de 9,9 millones. En enero de 2019 publicaron dos en el Registro Mercantil, una de 2,89 millones y otra de 3,2 millones para respaldar su crecimiento en la aerolínea, donde se convirtieron en el único accionista con más de un 10% del capital, informa la compañía.

Issa Camilo prestó 3,4 millones a una firma de los grandes accionistas de la compañía aérea

Los empresarios no explican de dónde han sacado los fondos para hacerse con Plus Ultra pero en las cuentas hablan de que 2018 se formalizó un préstamo a la sociedad Corpoestructura de 1,23 millones de euros que SNIP Aviation registra en pasivos no corrientes. Corpoestructura es una empresa dedicada a gestión de activos inmuebles administrada por Reyes Rojas y Roselli Mielle, que a su vez entró en SNIP en 2018. En este punto, Corpoestrucura registra el "préstamo con la entidad SNIP Aviation" como inversiones en empresas del grupo y asociada y reconoce que "existe un préstamo de Camilo lbrahin Issa, por importe de 3.389.629 euros".

Ibrahim Issa Camilo es un influyente empresario venezolano cercano a Nicolás Maduro y Delci Rodríguez que lleva la franquicia de las marcas de Inditex en el país. Camilo está vinculado a empresas en Panamá, Holanda y España, donde es accionista junto a Reyes Rojas, Roselli Mieles y El Arigie Harbie de La compañía de Bocono y Biscucuy, constituida en febrero de 2019, y de Alimentos los Paramos, que nació en diciembre de 2020. El objeto social de ambas firmas, que comparten sede en calle Torregalindo con SNIP Aviation, es la importación de café, cacao y granos. Issa Camilo acumula 35 cargos en empresas en Panamá. Todos tienen NIF español.