El único avión de Plus Ultra solo ha hecho un vuelo a Venezuela este año

Plus Ultra ha volado una vez a Venezuela (ida y vuelta) en todo enero y febrero y tiene un sólo avión activo en la flota, un A340-600 de 17 años de antigüedad. La pandemia ha llevado a la compañía aérea a vender una de sus aeronaves y a devolver anticipadamente las otras dos, mientras que a lo largo de 2020 ha reducido drásticamente su operativa, que ya era muy limitada en 2019, el último ejercicio antes de la pandemia en el que apenas realizó el 0,03% de los vuelos de España y transportó el 0,08% de los pasajeros internacionales.

Con estos datos sobre la mesa, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la de Economía, Nadia Calviño, han reiterado que Plus Ultra es "estratégica para la conectividad de España". Así, mientras Montero señala que "tiene rutas establecidas con algunos países de América Latina que son fundamentales para la conectividad del país", Calviño ha ido un paso más allá y ha asegurado en Onda Cero que "cubre unos vuelos que no cubren otras compañías" y que "tiene una posición estratégica con respecto a algunos vuelos en Latinoamérica".

Afirmación que no se sostiene con los datos que publica Aena en su página web. Y es que, antes de la pandemia, Plus Ultra volaba a Caracas (Venezuela), Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador), destinos que también operan compañía española como Iberia y Air Europa con más frecuencias y capacidad y que, a diferencia de Plus Ultra, siguen operando en 2021, aunque con menor oferta. Además, Latam también vuela entre España y Perú, Aeronale tiene opera desde Ecuador y Estelair desde Venezuela.

La ministra abre la puerta a cambiar al equipo directivo de la aerolínea tras dar los 53 millones

Todas menos Estelair mueven más pasajeros entre España y esos tres países que Plus Ultra. Cabe señalar que en 2020, la aerolínea rescatada por la Sepi con 53 millones realizó algunos vuelos a Colombia con los que transportó 284 pasajeros, mientras que Iberia movió 108.095; Air Europa, 65.207 y Avianca, 186.095.

En el único mercado en el que tuvo una posición dominante en 2020 fue en las rutas con Venezuela. Así, movido 17.939 pasajeros entre Caracas y Madrid mientras que Air Europa tuvo 17.231 e Iberia 15.620. En este punto cabe destaca que el Consulado de España organizaba los viajes de repatriación con Plus Ultra. En 2019, por su parte, fue la tercera compañía de la ruta venezolana por tráfico de pasajeros, en Perú fue la cuarta con un 78% menos de pasajeros que Iberia. El PP señala que los billetes de Plus Ultra era más caros en 2019 que los de Iberia en los vuelos a Caracas. Plus Ultra cerró su ejercicio 2019/2020 con pérdidas, igual que todo los anteriores, pese a que la pandemia aun no había empezado.

En cuanto a la dirección y el accionariado de la aerolínea, Calviño ha reiterado que es española pese a que el 47% de las acciones están en manos de venezolanos con una amplia red de empresas en Panamá. Asimismo, ha abierto la puerta a cambiar la cúpula directiva de la aerolínea, tal y como permiten las condiciones de los préstamos. En este punto, existe cierta polémica porque los empresarios que llevaron a la quiebra Air Madrid, como Fernando Enfedaque, forman parte del capital y del consejo de administración. En este punto, cabe señalar que Enfedaque fue cesado en enero como representante de Plus Ultra, cargo que ahora tiene Joaquín Olimpo.

Fuentes cercanas a Economía recuerdan a este periódico que la compañía cumple las condiciones de ser rescatada porque pertenece a un sector considerado estratégico, como es la aviación.