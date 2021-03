El consejero delegado de Duro Felguera reclama tres millones por su despido tras el rescate público

El Gobierno y el consejero delegado de Duro Felguera, José María Orihuela, han mantenido en los últimos días tensas negociaciones a cuenta de la compensación millonaria que reclama el directivo por su próximo despido tras el rescate de la ingeniería asturiana, aprobado este martes por el consejo de ministros.

Según informan distintas fuentes próximas al Ejecutivo, Orihuela, que quería seguir al frente de la compañía, requiere por su cese un pago de cercano a los tres millones de euros que recogería distintos conceptos, entre ellos la indemnización por despido. Una cantidad que la Sociedad Estatal de Participaciones Públicas (SEPI) no está dispuesta a satisfacer después de instrumentar una ayuda pública de 120 millones de euros a la compañía. Tanto Duro Felguera como el propio consejero delegado han negado categóricamente en la mañana de este miércoles a este diario que exista en este momento ninguna negociación al respecto.

Orihuela cobró en 2019 una retribución fija de 435.000 euros y renunció a la variable anual, equivalente a 304.500 euros

Orihuela desembarcó en Duro Felguera como primer ejecutivo a finales de 2018, tras una dilatada trayectoria en Sacyr. Cobró en 2019, año en el que la ingeniería logró beneficios -en 2020 perdió 171 millones-, una retribución fija de 435.000 euros y renunció a la variable anual, equivalente a 304.500 euros. En el año y medio de mandato, el consejero delegado ha lidiado con la difícil situación económica del grupo por la falta de acuerdo con la banca, que cerró el grifo de los avales. Con la pandemia, los problemas se agravaron y el pasado mes de agosto la ingeniería asturiana solicitó formalmente la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas,creado por la SEPI para salvar a compañías afectadas por el Covid-19 y que cuenta con una dotación de 10.000 millones.

El consejo de ministros ha autorizado el apoyo de 120 millones pedido por Duro Felguera, que se encauzará a través de un préstamo participativo por importe de 70 millones, un préstamo ordinario de 20 millones y una aportación de capital o, en su caso, nuevo préstamo participativo, por 30 millones. El acuerdo incorpora varias condiciones, entre ellas la reestructuración de la deuda de 85 millones contemplada en el plan de viabilidad de la compañía y el otorgamiento de las nuevas líneas de avales por 80 millones, con la cobertura al 70% de Cesce. Ambos aspectos ya han sido pactados con la banca acreedora. Asimismo, el rescate implicará la incorporación de dos consejeros designados por la SEPI y de un nuevo consejero delegado consensuado por las partes. El consejo tiene tres vacantes en la actualidad.

El Gobierno lleva varios meses tanteando distintas alternativas tanto en el ámbito público como privado para nombrar un nuevo consejero delegado

El Gobierno lleva varios meses tanteando distintas alternativas tanto en el ámbito público como privado. Es previsible que en los próximos días Duro Felguera convoque una junta extraordinaria de accionistas para la aprobación del acuerdo y se propongan a los nuevos consejeros, incluido el primer ejecutivo.

En paralelo a la ayuda pública, Duro Felguera contrató a Alantra para captar inversores que tomaran una participación relevante en la compañía. En este sentido, las fuentes consultadas apuntan a que la SEPI mantiene ya negociaciones avanzadas con una firma para su incorporación, que se ejecutaría también a través de una ampliación de capital. Entre los nombres cuyo interés ha trascendido figura el dueño de Capital Energy, Jesús Martín Buezas, que aportaría cartera a Duro Felguera y esta los recursos para ejecutar los proyectos de la energética. También los de TSK y Ultramar, aunque sus opciones habrían decaído en las últimas semanas, al igual que las de una firma china y otra árabe. Además, el Gobierno asturiano aportará 6 millones.

El objetivo de la SEPI es consensuar el nombramiento del consejero delegado con el nuevo socio. El Estado quiere monitorizar en primera persona el cumplimiento del plan de viabilidad, no sólo desde el consejo, sino en la primera línea ejecutiva. De ahí la salida de Orihuela, quien además ha mantenido fuertes disensiones con los bancos en los últimos meses por la negativa de estos a liberar avales, imprescindibles para contratar y mantener la actividad de la empresa.

Rescate de Plus Ultra

El Gobierno también ha aprobado este martes ayudas con cargo al fondo de la SEPI para Plus Ultra Líneas Aéreas por 53 millones (34 millones de préstamo participativo y 19 millones de ordinario). En su caso, el Gobierno no ha incidido en el nombramiento de un nuevo equipo directivo. Con Duro Felguera y Plus Ultra ya son tres los rescates del Estado, tras la autorización para Air Europa en noviembre pasado.