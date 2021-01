Bélgica inspecciona la planta de AstraZeneca para comprobar la versión de la farmacéutica sobre los problemas de producción en las vacunas

Las autoridades belgas han inspeccionado la planta de producción de AstraZeneca en su país para comprobar la realidad sobre los problemas que alega la farmacéutica para no servir a tiempo las vacunas contra el covid-19 contratadas por la Unión Europea.

El ministro de Sanidad belga, Frank Vandenbroucke, ha confirmado que un equipo de funcionarios europeos -italianos, belgas y españoles- han acudido a la planta de la farmacéutica en la ciudad belga de Seneffe, donde han recabado documentación e información que pruebe los problemas de producción alegados por la compañía para justificar el incumplimiento del contrato de entrega.

La acción de inspección belga responde a una petición de la Comisión Europea en medio de una disputa sostenida con la farmacéutica que ha elaborado una vacuna contra el SARS-CoV-2 junto con la Universidad de Oxford. Las vacunas comprometidas para el tercer trimestre no podrán ser entregadas, según anunció AstraZeneca la semana pasada, disparando una grave crisis entre los países europeos. Italia ha amenazado a la compañía con llevarla ante los tribunales en solitario.

AstraZeneca ha alegado problemas de producción para entregar la vacuna a los 27 mientras que Reino Unido e Israel no están sufriendo ninguna demora en el suministro de los antídotos.

La UE exige a la compañía soluciones

La Comisión Europea y representantes de los países de la UE mantuvieron este miércoles una reunión, la tercera esta semana, con el consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, que no sirvió para aclarar las dudas que Bruselas tiene acerca de la entrega de las vacunas.

Bruselas rebajó el tono con la farmacéutica pero le exige que le entregue dosis de sus fábricas del Reino Unido. "Nuestro contrato incluye un cierto número de plantas, incluido el Reino Unido, y por eso esperamos tener dosis de las vacunas de las plantas mencionadas en el contrato", dijo el portavoz, quien agregó que la Comisión está "en contacto con la compañía" y espera que AstraZeneca pueda "solucionar los problemas".

La farmacéutica explicó a la Comisión Europea que sólo podrá entregar el 25 % de las dosis firmadas, según fuentes europeas.

El motivo, según AstraZeneca, es el bajo rendimiento de algunos procesos en una planta en Bélgica, pero la Comisión insiste en que el contrato -confidencial- estipula que la farmacéutica debe producir las vacunas para la UE en sus cuatro plantas de Europa, por lo que si tiene problemas en una fábrica, debería de recurrir a las demás.

El fármaco de AstraZeneca aún no se distribuye en la UE, a falta de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) de su opinión técnica esta semana y, si es positiva, que la Comisión Europea autorice a continuación un fármaco que ya se administra en Reino Unido, donde el ritmo de vacunación es sensiblemente más elevado que en los países de la UE. La Comisión de Vacunación de Alemania no recomienda su uso en mayores de 65 años, aunque se trata de una propuesta no definitiva, susceptible de ser revisada cuando el antídoto reciba luz verde de la EMA.

La Comisión Europea, que centraliza las compras de vacunas de los veintisiete Estados miembros y ha comprometido 336 millones de euros para apoyar a AstraZeneca en el desarrollo y en la producción del fármaco, encargó por adelantado al laboratorio 300 millones de dosis con opción a otros 100 millones.