Ferrovial y Renault crean una alianza para expandir Zity a nivel mundial

Ferrovial y Renault ultiman la creación de una alianza a nivel mundial para crecer juntas en el negocio de la movilidad sostenible y expandir Zity, su servicio de carsharing con el que arrancaron hace poco más de dos años en Madrid. El siguiente paso de este acuerdo global es la entrada en París, que se hará efectiva en las próximas semanas -previsiblemente en el mes de marzo-. En el horizonte tienen la intención de abrir negocio en otras ciudades europeas (Ámsterdam, Berlín y Milán están en el punto de mira), sin descartar dar el salto a otros continentes.

Ferrovial y Renault España anunciaron el lanzamiento de Zity a finales de 2017 con la puesta en servicio de 600 vehículos eléctricos (del modelo ZOE Z.E 40) en Madrid, una flota que ya ha crecido hasta los 800 coches. El acuerdo se articuló a través de la sociedad Car Sharing Mobility Services, con una participación del 80% para el grupo español y del 20% para el fabricante de automóviles francés. Ahora, en su alianza global, ambas empresas, que no han hecho comentarios, tendrán una posición igualitaria.

Este acuerdo a nivel mundial se consolida tras la exitosa trayectoria que ha experimentado Zity en Madrid, donde al cierre de 2019 contabilizaba un total de 317.000 usuarios, lo que le convierte en el líder en la capital de España por delante de rivales como Emov, ShareNow (fruto de la fusión de car2go y DriveNow) y Wible.

No en vano, el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, reveló a finales de enero que Zity alcanzaría el break even (rentabilidad de la inversión) este mismo año. "Esperamos alcanzarlo este año", aseguró. "El siguiente paso es lanzar París y no tenemos ninguna otra decisión por el momento", explicó el directivo. "Si vemos que podemos alcanzar el break even, seremos cautelosos para desarrollar una nueva ciudad, pero siempre primero asegurándonos de que somos rentables y tenemos un buen modelo de negocio", afirmó.

En París, donde Zity arrancará en las próximas semanas, Renault ya cuenta con un servicio de coche compartido. Se trata de Moov'in. Paris by Renault, lanzado en septiembre de 2018 junto con ADA, filial del grupo Rousselet. En los detalles del acuerdo entre el grupo galo y Ferrovial se conocerá si estos servicios tendrán algún tipo de sinergia o se mantendrán independientes. En la capital de Francia, un mercado complejo por sus extensiones, pero en el que se identifican oportunidades ante las crecientes restricciones al tráfico que se prevén implementar, Zity se verá las caras con otras firmas de vehículos compartidos como Free2Move (Emov) y ShareNow.

Apuesta por la movilidad

Ferrovial tiene en la movilidad una de sus áreas por las que apuesta en su Plan Horizon 2024. La compañía, de hecho, creó el verano pasado una nueva división,_Ferrovial Mobility, a cuyo frente ha colocado a Andrés Camacho. Esta actividad queda fuera, de hecho, del proceso de desinversión de Ferrovial Servicios. Aglutina tanto Zity como Wondo, una plataforma de movilidad desarrollada por la compañía española. Sí transferirá, dentro de la venta, el contrato de bicicletas compartidas de Barcelona.