Baile de sillas en IAG: Sánchez-Prieto llega a Iberia y Sansavini va a Vueling

IAG ha completado el baile de sillas en la cúpula de sus aerolíneas tras nombrar a Luis Gallego consejero delegado del holding. La dueña de British Airways ha confirmado los rumores de mercado que señalaban a Javier Sánchez-Prieto, todavía presidente de Vueling, como el sustituto de Gallego al frente del Iberia y ha anunciando que Marco Sansavini, director general comercial y de clientes de Iberia de 2012, tomará las riendas de la aerolínea catalana.

El holding hispanobritánico, que se caracteriza por primar el talento interno, ha premiado así el buen trabajo de Sánchez-Prieto, que consiguió reordenar y reforzar Vueling para reducir lo máximo posible la ola de retrasos y caos aéreo que se encontró cuando aterrizó en la aerolínea tomando el relevo de Álex Cruz.

Pese a los esfuerzos y la inversión realizada por Vueling para optimizar su operativa, la compañía sigue siendo una de las menos puntuales de todo el grupo y de Europa (Iberia e Iberia Express han ganado varias veces el premio a compañías más puntuales del mundo). Una situación que no preocupa en exceso en Londres ya que tienen en cuenta que El Prat es un aeropuerto muy complicado al estar muy expuesto a los problemas de control aéreo en Francia, las inclemencias del tiempo y la falta de capacidad en una de pistas.

"La impuntualidad no es culpa de Vueling. Es por la saturación del espacio aéreo. Vueling ha tenido mejor funcionamiento en El Prat que easyJet o que Rayanair y está realizando muy buen trabajo. Ha tenido momentos que los que se ha merecido recibir críticas pero no hoy, no ahora", aseguró en este sentido Willie Walsh en una entrevista con este medio.

Así, mientras Sánchez Prieto llega a Iberia para asumir el reto de integrar Air Europa, si finalmente Competencia aprueba la operación, y participar activamente en la reordenación de las marcas, Sansavini tiene el objetivo de mantener y mejorar la operativa de la compañía catalana. Además, el alto directivo tiene que hacer frente a las políticas que la alcaldesa de Barcelona busca impulsar para prohibir o limitar los vuelos desde ElPrat de menos de 1.000 km de distancia, incluido el Puente Aéreo con Madrid.

Ambos directivos tomarán posesión de sus nuevos cargos a finales del mes de marzo cuando Willie Walsh, consejero delegado de IAG, se retire para ser sustituido por Luis Gallego, actual presidente y consejero delegado de Iberia.

"Quisiera felicitar a Javier y Marco por sus nombramientos y tengo la certeza de que ellos son las personas idóneas para liderar Iberia y Vueling. Ambos han trabajado varios años en el Grupo y tienen una excelente trayectoria, lo que demuestra una vez más que contamos con profesionales de gran talento para liderar las compañías que forman parte de IAG", comentó Willie Walsh.

Por su parte, Luis Gallego señaló que "tanto Javier como Marco tienen un amplio conocimiento y experiencia en los mercados nacionales e internacionales. Me complace que formen parte de mi equipo cuando asuma mi nuevo cargo y tengo absoluta confianza de que ellos continuarán desarrollando la exitosa estrategia de las aerolíneas".