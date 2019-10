Álvarez (Santander): "Los conflictos en Cataluña no son una buena noticia para la economía"

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha asegurado hoy que los conflictos en Cataluña a consecuencia de la sentencia del procés no son una buena noticia para la economía. Álvarez señaló en la rueda de prensa de presentación de resultados del tercer trimestre del año que al nuevo Gobierno le pide "que sea predecible, estable y genere certidumbre y este entorno (el catalán) no lo favorece, por tanto, para la economía no es una buena noticia". El consejero delegado del grupo confió en que se forme Ejecutivo tras las elecciones del 10 de noviembre que genere un entorno de certidumbre de cara a que los mercados económicos puedan tomar decisiones en un entorno favorable.

Álvarez, confirmó que las perspectivas de una cierta desaceleración se han confirmado en el tercer trimestre del año y las bancos centrales, tanto el europeo, como el de EEUU y el de Brasil, han respondido con significativas bajadas de los tipos de interés, hecho que merca la obtención de rentabilidad en los mercados más importantes del grupo. Álvarez señaló que desde inicios de año se ha notado una paulatina desaceleración de la actividad en muchos niveles. A su juicio, la peor evolución de la economía se nota por dos indicadores, la confianza de los consumidores y de los empresas. "Esto se ha venido ralentizando desde principios del año, poco a poco hay una cierta desaceleración, pero partimos de un nivel muy alto y aún no hay destrucción de empleo", aseguró.

Por otro lado, respecto a la posición del banco de cobrar a los clientes particulares por sus depósitos, un rumor que cada vez suena con más fuerza en el sector financiero, el consejero delegado aseguró que, por el momento, si el nivel de facilidad de depósitos sigue en un 0,5% negativo, no se va a cobrar a los clientes minoristas por su ahorro. Álvarez deja así abierta la puerta a tomar esta decisión si el Banco Central Europeo (BCE) continúa endureciendo la facilidad de depósito para las entidades. El organismo europeo ya endureció del 0,4% al 0,5% esta tasa el pasado mes de septiembre. No obstante, Álvarez reconoció que la entidad ya cobra a los clientes institucionales por los depósitos y "probablemente" lo amplíen a los depósitos de las empresas no operativos, es decir, a aquellas cuentas que no tengan actividad.

Gestión de Ron y Saracho

En lo que respecta a los antiguos presidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, ha respaldado su gestión en la entidad. "No tengo razón para pensar que no fue honrada", aseguró el consejero delegado del Santander, que evitó ahondar más sobre el caso porque está judicializado. Precisamente, Ron declara hoy por primera vez como imputado ante la Audiencia Nacional por la caída del que fue el sexto banco del país.

El Banco Santander ganó hasta septiembre 3.732 millones de euros, un 35% menos que en el mismo periodo del año anterior por los ajustes realizados en Reino Unido. El banco, como ya anunció el pasado 24 de septiembre, ha dotado 1.634 millones de euros por un impacto negativo ante la incertidumbre económica provocada por el Brexit y un cambio de normativa que obliga a separar el negocio de banca minorista y el de banca de inversión. Además, la entidad ha provisionado otros 814 millones de euros por el ERE llevado a cabo en España por la integración del Popular y el ajuste de la red británica.

El margen de intereses se situó en 26.442 millones de euros, un 4,6% ciento más que un año antes, mientras que las comisiones se elevaron un 3%, hasta los 8.818 millones de euros, un crecimiento mayor que en los últimos trimestres. La entidad destaca que estos ingresos han crecido un 12% en los países emergentes, pero bajado un 3% en los países de la eurozona por los menores ingresos procedentes de los fondos de inversión por el perfil conservador de los clientes. En lo que respecta a los costes de explotación, crecieron un 3%, hasta los 17.309 millones de euros, por la inflación de los países emergentes. Sin embargo, en Europa los costes han caído un 1,1%, hasta los 8.310 millones, y en España, hasta un 7% con 3.040 millones, gracias a las sinergias logradas con la integración del Popular.