Mediaset sufrirá para rentabilizar el fútbol: la factura se triplicará si arrasa

La apuesta de Mediaset por el fútbol de pago le puede pasar una factura de más de 60 millones de euros. La letra pequeña del contrato que la cadena de Fuencarral ha firmado con Telefónica incluye un pago mínimo de 20 millones de euros por temporada, un monto que se incrementará en función de los abonados que MiTele Plus consiga captar, por lo que, aunque arrase, sufrirá para rentabilizar la inversión.

La tele de pago de Mediaset es el primer y único servicio online que ofrece LaLiga, la Champions y la Europa League sin estar vinculado a una compañía de telecomunicaciones por lo que tendrá que competir cara a cara con gigantes como Telefónica y Orange por los aficionados al fútbol sólo con el contenido (las telecos incluyen Internet, teléfono y decenas de canales).

El pago a Telefónica por explotar los derechos subirá hasta superar los 60 millones si cierra el año con 270.000 abonados

Pese al gran reto que MiTele Plus tiene por delante, si consigue seducir a los espectadores con su oferta de 35 euros al mes (en línea con todo el mercado) y supera los 90.000 abonados, el dinero que tendrá que pagar a Telefónica por explotar los derechos irá subiendo hasta superar los 60 millones si cierra el año con 270.000 abonados medios al mes.

En concreto, el mínimo garantizado que debe pagar por La Liga si no logra pasar de los 91.000 abonados es de 14,6 millones, que se eleva 43 millones si logra triplicarlos y el de la Champions es de 5,58 millones si no supera los 46.000 suscriptores. Cifra que sube a los 15 millones si supera la barrera de los 125.000 abonados medios al mes.

El contrato contempla un pago mínimo de 20 millones y un variable en función de las cuotas

Así, el contrato base de la venta del fútbol contempla un pago variable adicional en función de las cuotas mensuales medias que consiga a lo largo del ejercicio una vez superado el mínimo inicial. El variable es proporcional al pago garantizado inicial por lo que, en definitiva, Mediaset tendrá que pagar una cantidad fija por cada abonado o cuota que consiga para cubrir el coste fijo unitario de adquisición, que en LaLiga es de 16 euros y en la Champions de 12 euros por cuota. Así, la liquidación final del pago se realiza al final de la temporada.

La apuesta de la cadena de Fuencarral por el fútbol ha sorprendido al sector que ve muy difícil que pueda rentabilizarlo. La fuerte competencia unida a los problemas tecnológicos o calidad que pueda tener Mediaset por emitir a través de una aplicación llevan al mercado a dudar de su éxito (no hay que olvidar que Vodafone ha dado la espalda al deporte rey por los problemas para rentabilizar la inversión). En este punto, algunas fuentes de sector apuntan a una estrategia de marketing para dar a conocer su nueva televisión de pago, que acaba de arrancar.

Mejor sin fútbol en abierto

En esta línea, el desembarco de Mediaset en el fútbol de pago coincide con el destierro del deporte rey de los dos grandes grupos audiovisuales españoles. Y es que, por ejemplo, el año pasado fue el último que Antena 3 emitió partidos de la Champions en directo (ahora todo es de pago) y esta temporada los partidos en abierto de La Liga se han emitido en GOL, de Mediapro.

Así, en un momento en el que la inversión en publicidad ha registrado caídas de hasta el 6% en la televisión en abierto (la única que sube es el pago), Mediaset y Atresmedia han logrado mejorar o mantener su resultado operativo gracias al descenso en los costes de emisión de derechos por no dar el fútbol este año. En concreto, la cadena de Fuencarral ha recortado los gastos de emisiones un 17,1% por que este año no ha tenido el Mundial de Fútbol y Atresmedia lo han reducido en un 14,6% porque, entre otras cosas, no tenía la Champions.

Así, los gastos han caído más que los ingresos y la audiencia no se ha visto afectada puesto que han atraído a otro tipo de público. Telecinco, por ejemplo, ha batido récords de audiencia con la Supervivientes y Antena 3 mantiene el pulso con series, películas y programas de entretenimiento.