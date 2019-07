Atresmedia saca pecho con su tele de pago: tiene ya 75.000 suscriptores

Mediaset ha apostado por el fútbol para lanzar por todo lo alto su televisión de pago, Mitele Plus. Un negocio con el que busca diversificar sus ingresos en un momento en el que la publicidad cae más de un cinco por ciento y en el que Atresmedia lleva ya varios años operando.

Y es que, la dueña de Antena 3 y La Sexta lanzó Atresplayer Premium para adentrarse poco a poco en el mundo del pago por contenidos y, según destacó ayer su consejero delegado, Silvio González, ya tiene 75.000 suscriptores, una cifra que se ha duplicado en el último año. La mitad de los abonados son internacionales.

Atresplayer Premium cuesta 2,99 euros al mes en España, un poco más que el nuevo producto de Mediaset, y permite tener acceso a todas las series, películas y programas de la cadena sin publicidad y en cualquier momento. La cadena de San Sebastián de los Reyes está trabajando en un plan para impulsar su plataforma y que gane peso como vía alternativa de ingresos, pero todavía no tienen nada cerrado. De momento, el grupo ha lanzado el canal de pago de telenovelas Novelas Nova por 1,99 euros al mes. Lo único que descartan es apostar por el fútbol, que exige un pago mínimo de 20 millones a Telefónica al año siempre y cuando no se supere cierto número de suscriptores.

El 16,7% de sus ingresos audiovisuales no dependen de la publicidad en televisión

Atresmedia lleva varios años apostando por diversificar sus vías de ingresos en un momento en el que la publicidad no se recupera y la competencia no deja de crecer (Netflix, HBO...) En su apuesta por Internet y la producción y venta de contenidos, entre otros negocios, la firma ha conseguido que el 16,7% de sus ingresos no dependan de la publicidad en televisión, lo que le ha permitido mitigar el desplome de los ingresos del negocio audiovisual.

Así, mientras la facturación por publicidad en televisión ha retrocedido el seis por ciento a los 416,9 millones, los ingresos por distribución y producción de contenidos han subido el 26,3% a los 40 millones, los ingresos por eventos y otros negocios el 32% a los 22 millones y la publicidad digital mejora el 2,5%. En total, los ingresos del negocio audiovisual caen el 2,3% a los 501,7 millones. El buen comportamiento de la radio (Onda Cero) ha llevado al grupo de Planeta a bajar sus ingresos apenas un 1,9%. Paralelamente, la reducción de los costes de explotación del 2,9% gracias a que este año no han emitido la Champions (fútbol) y por otra serie de ajustes en la parrilla, han llevado a la compañía a cerrar con un resultado de explotación de 93,9 millones, un 2,5% más y un neto de 69,58 millones, un 0,5% más.

La publicidad no remonta

De cara a la segunda mitad de año, el consejero delegado de Atresmedia no espera una mejora en el mercado publicitario, que sólo en julio está cayendo un 9% lastrado por el efecto Mundial de Fútbol, que el año pasado mantuvo la inversión plana. En en el primer semestre del año la publicidad en la televisión en abierto cayó un 5,6%, según los datos de Infoadex, y de cara a la segunda mitad se espera que retroceda entre un 3 y un 5%, tal y como aseguró González. Por su parte, desde Mediaset no tienen visibilidad sobre lo que puede pasar en el resto del año pero esperan que el sector del automóvil reactive la inversión y ayude a frenar la caída, que en su caso ha superado el 6%.

El motor y la alimentación han recortado un 8 y un 11% su inversión en publicidad

"Estamos viendo algunas señales positivas y no esperamos sorpresas en agosto pero no tenemos visibilidad sobre qué puede pasar, nos faltan datos", aseguran desde la dueña de Telecinco, que depende mucho más de la publicidad.

Y es que, entre enero y junio el mundo del motor ha reducido su gasto en anuncios un 8%, lo que supone un duro golpe para la televisión en abierto ya que supone el 16% del mercado. El sector de la alimentación, que supone el 11% de la inversión total, ha recortado su gasto en anuncios el 11% mientras que finanzas lo ha hecho en un 8%. El único que sector que ha destinado más fondos en anunciarse en la televisión han sido las empresas de telecomunicaciones, con un 21% más.