El salario medio arranca el año por encima de los 2.000 euros por primera vez

El coste laboral de las empresas acumula cinco trimestres consecutivos al alza tras crecer un 4,7% interanual en el primer trimestre del año para situarse en 2.729,01 euros. La partida correspondiente a los salarios marca un hito al ser la primera vez en 22 años que superan los 2.000 euros en los tres primeros meses del año. La marca la consiguen tras subir un 5,2% interanual en ese periodo.

En concreto, el salario medio mensual ascendió de enero a marzo hasta los 2.0006,61 euros. Desde el comienzo de la serie en el año 2000 no había alcanzado es nivel en un arranque de año, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto al salario por hora, este fue de 15,17 euros en el primer trimestre, un 0,4% más interanual. Por tipo de jornada,a tiempo completo se subió a 15,82 euros (+0,8%) pero a tiempo parcial descendió hasta los 10,95 euros (-0,5%)

En cuanto a los otros costes (los no salariales que tiene que asumir el empresario por trabajador), estos crecieron un 3,5%, hasta los 722,40 euros por empleado y mes.

El incremento del coste salarial se debe, explica Estadística, al mayor número de horas efectivamente trabajadas este trimestre como consecuencia de la disminución del número de horas no trabajadas debido al número de fiestas disfrutadas y, especialmente, al descenso en las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor -incluye el tiempo no trabajado de los trabajadores afectados por Erte-, que compensan el aumento de las horas no trabajadas por vacaciones, bajas por incapacidad laboral.

Cabe recordar que los trabajadores en Erte continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores así como de los que se reincorporan a la actividad tienen exoneraciones.