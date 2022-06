El salario medio arranca el año por encima de los 2.000 euros por primera vez

El coste laboral de las empresas acumula cinco trimestres consecutivos al alza tras crecer un 4,7% interanual en el primer trimestre del año para situarse en 2.729,01 euros. De las dos partidas que lo componen (coste salarial y otros costes) la correspondiente a salarios marca un hito: es la primera vez en 22 años que superan los 2.000 euros en un arranque de año.

En concreto, el salario medio mensual ascendió de enero a marzo un 5,2% interanual y pasó de 1.907,82 a 2.0006,61 euros por trabajador y mes. Desde el comienzo de la serie en el año 2000 no había alcanzado ese nivel en un primer trimestre.

Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados), se obtiene el coste salarial ordinario, que varía un 4,3%, según refleja la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los salarios suben casi un 68% en hostelería

El coste salarial de las empresas incluye el salario base del trabajador, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados. Por actividad, este coste anotó su mayor aumento en Hostelería, donde los salarios aumentaron un 67,8% (1.150,73 euros). Le siguen Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+13,6%, en 1.378,80 euros) y Actividades inmobiliarias (+12%, en 2.243,76 euros).

En el extremo opuesto están las Industrias extractivas y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que presentan descensos del coste salarial del 30,3% (2.901,37 euros) y del 10,02% (5.973,44 euros), respectivamente.

En cuanto al salario por hora, este se situó en 15,17 euros, un 0,4% que entre enero y marzo de 2021. Por tipo de jornada, a tiempo completo se subió a 15,82 euros (+0,8%) pero a tiempo parcial descendió hasta los 10,95 euros (-0,5%).

En esta comparativa, las actividades financieras y de seguros registraron el mayor alza de salario por hora trabajada, hasta los 35,18 (+9,4%) mientras en las industrias extractivas cayó un 31,7, hasta los 19,81 euros.

664,38 euros del coste laboral van a las cotizaciones a Seguridad Social

En cuanto a los otros costes (los componentes no salariales que tiene que asumir el empresario por trabajador), estos crecieron un 3,5%, hasta los 722,40 euros por empleado y mes. De ellos, 664,38 euros corresponden a cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social (+4,8%), su principal componente. El resto se destina a indemnizaciones o prestaciones sociales.

El incremento del coste laboral (coste salarial + otros costes), explica Estadística, se debe al mayor número de horas efectivamente trabajadas este trimestre como consecuencia de la disminución del número de horas no trabajadas por festivos y, especialmente, al descenso en las horas no trabajadas por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor -incluye a los trabajadores afectados por Erte-, que compensan el aumento de las horas no trabajadas por vacaciones, bajas por incapacidad laboral.

Cabe recordar que los trabajadores en Erte continúan perteneciendo a la plantilla pero no son remunerados con salarios sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores así como de los que se reincorporan a la actividad tienen exoneraciones.

Así, durante el primer trimestre la jornada semanal media pactada (a tiempo completo y parcial) fue de 34,6 horas de las que se perdieron semanalmente 4,4 horas: 2,6 mp se trabajaron por por vacaciones y fiestas disfrutadas, 1 por bajas por incapacidad laboral, 0,2 por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor y las 0,6 restantes por causas como maternidad o paternidad, otros permisos remunerados, conflictividad laboral...

En tiempo de trabajo, los trabajadores a tiempo completo prácticamente duplican las horas de trabajo efectivo realizadas por los trabajadores a tiempo parcial con 33,9 horas semanales frente a 18,1.

Las vacantes ascienden a 133.988 vacantes

En pleno debate sobre las vacantes en España, Estadística actualiza el número de puestos de trabajo sin cubrir y apunta a que en el primer trimestre eran 133.988, el 88,9% (119.064) en el sector Servicios. El resto se dividen en Industria (9.445 vacantes o el 7,1%) y Construcción, donde faltan 5.479 trabajadores (4,1%).

Según indica el INE, la mayoría de las unidades preguntadas no tienen vacantes que cubrir porque no necesitan trabajadores adicionales.

Sobre el mapa, Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía concentran más del 56% del total, llevando a sus respectivas comunidades a liderar la lista de vacantes en ese mismo orden. Cantabria, La Rioja y Extremadura se sitúan en el otro extremo y son las regiones con menos puestos sin cubrir.