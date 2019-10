El CIS preelectoral de Tezanos para el 10-N pone un techo de 150 escaños al PSOE, que volvería casi a doblar en diputados al PP

La macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este martes da al PSOE como claro vencedor de las elecciones del 10 de noviembre con una horquilla que va de los 133 a los 150 diputados frente a los 123 actuales. Le seguiría el PP con un rango que va de los 74 a los 81 frente a los 66 de ahora. A la tercera posición ascendería Unidas Podemos, que sumando a las confluencias estaría entre 37 y 45 diputados (tiene 42). Caería a la cuarta plaza Ciudadanos (27-35 frente a los 57 actuales) y seguiría quinto Vox (14-21 cayendo desde 24), si bien ERC (ahora tiene 15) obtendría entre 16 y 18 asientos en el Congreso. Más relegado queda Más País, de Íñigo Errejón, que en su estreno en un CIS obtendría entre 3 y 4 escaños, y eso sumando lo que cosecharía con Compromís.

Este CIS preelectoral llega con la vitola de haber casi clavado el resultado del 28 de abril cuando se hizo entonces y con el aval que supone un estudio de este calado, con 17.650 entrevistas realizadas en 1.091 municipios frente a las 2.000-3.000 habituales. Sin embargo, también aterriza con el cuestionamiento habitual desde que el socialista José Félix Tezanos asumiera su presidencia. El punto flaco en esta ocasión es que este estudio está elaborado entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, con lo que no recoge la pulsión ciudadana tras acontecimientos como la sentencia de procés y las posteriores protestas en Cataluña así como la exhumación del dictador Francisco Franco.

A tenor de estas estimaciones de escaños, el PSOE, en el escenario más favorable a sus intereses, tendría en su mano prácticamente el Gobierno aliándose o con Unidas Podemos o con Ciudadanos, sin necesidad de otros socios o sin tener que traspasar la 'línea roja' del pacto con los independentistas.

Haciendo la comparativa con lo ocurrido en abril y recogiendo la estimación de voto también presente en la macroencuesta (al hacer prospección de escaños Tezanos ha tenido que recuperar la ya célebre 'cocina') se produce la siguiente evolución: el PSOE crece de un 28,7% a un 32,2%, el PP también crece de un 16,7% a un 18,1%, Unidas Podemos pasa de un 14,3% a un 14,6%, Ciudadanos de un 15,9% a un 10,6%, Vox de un 10,3% a un 7,9% y ERC de un 3,8% a un 4,4%. El porcentaje de estimación de Más País se queda en un 2,9%.

En lo relativo al porcentaje de intención directa de voto, sin filtro estadísticos posteriores, destaca que los indecisos (no tiene decidido el voto + no sabe) alcanzan el 23,5% cuando, por ejemplo, el PSOE consigue aquí un 19,9%. En esta misma tabla, la abstención se lleva un 11,8% mientras que el voto nulo y el voto en blanco suman un 2%. Inquiridos los indecisos que sí votarán entre qué opciones oscilan, el porcentaje más alto (9,3%) se da en aquellos que dudan entre votar al PP o a Ciudadanos. Un 7,5% duda si votar al PSOE o a Ciudadanos y un 6,6% si votar a los socialistas o al PP. Los que dudan entre el PSOE y Unidas Podemos se quedan en un 5,9%. Los que no se decantan entre PSOE y Más País suponen un 3,3% y los que no tienen claro si Unidas Podemos o los de Errejón un 1,8%. Los que dudan entre PP y Vox son un 2,6% y los que lo hacen entre Ciudadanos y los de Santiago Abascal son un 1,4%.

Otros datos que deja el CIS son los referidos a las fuerzas nacionalistas e independentistas. Aparte de ERC, que se codea con las fuerzas mayoritarias, el PNV consigue 6-7 escaños frente a los 6 actuales, JxCat 4-6 frente a los 7 de ahora, EH Bildu sube a los 5 escaños desde los 4 de ahora, Navarra Suma mantiene sus dos asientos en la Cámara Baja, la CUP se estrena con 1-2 diputados, Coalición Canaria (CC) y Nueva Canaria (NC), que concurren esta vez juntas, obtendrían también entre 1 y 2 puestos y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) pugnaría entre la no representación y el diputado que obtuvo en abril. Sin escaño vuelven a quedarse los animalistas de PACMA.