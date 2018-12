Trump culpa a la Fed de ser el "único problema" de la economía de EEUU

No va a ser una 'noche de paz' en la Casa Blanca. El presidente estadounidense, Donald Trump, atraviesa unos días con más frentes abiertos incluso de lo que es habitual en su administración. En lo económico, Wall Street rubricó la semana pasada su peor desempeño semanal en una década, y Trump mantiene que es todo culpa de la Reserva Federal y de la nueva subida de tipos de interés que implementó hace unos días.

"El único problema que tiene nuestra economía es la Fed. No tienen dotes para el mercado, no entienden las necesarias guerras comerciales o un dólar fuerte o incluso los cierres (de Gobierno) demócratas por la frontera. La Fed es como un buen golfista que no puede marcar porque no tiene toque, no puede golpear en corto", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter.

The only problem our economy has is the Fed. They don't have a feel for the Market, they don't understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can't score because he has no touch - he can't putt!