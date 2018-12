Trump vuelve a presionar a la Fed: le advierte de que cometerá un "error" si vuelve a subir los tipos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a presionar a la Reserva Federal (Fed) para que frene la subida gradual de los tipos de interés que viene llevando a cabo desde diciembre de 2015.

Lo ha hecho a través de su cuenta personal de Twitter, como es habitual, donde ha advertido en un mensaje al banco central estadounidense de que cometerá un "error" si mañana incrementa de nuevo el precio del dinero, como da por hecho el mercado que sucederá.

En concreto, los expertos dan por hecho que el Comité de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed subirá mañana de nuevo, y por cuarta vez este año, los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el rango de 2,25%-2,5%.

Por ello, Trump se ha mostrado esperanzado a través de Twitter en que "la gente de la Fed leerá el editorial de hoy de The Wall Street Journal". El texto de opinión de dicho diario norteamericano, titulado 'Tiempo para una pausa de la Fed', defiende básicamente que la inflación en EEUU y otras referencias macroeconómicas justifican un freno en la política monetaria del organismo liderado por Jerome Powell.

Por ello, el presidente estadounidense pide en un tuit a la Reserva Federal que "no permita que el mercado se vuelva más ilíquido de lo que ya es". "Siente el mercado, no te limites a los números sin sentido. ¡Buena suerte!", concluye su mensaje el mandatario.

I hope the people over at the Fed will read today's Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don't let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B's. Feel the market, don't just go by meaningless numbers. Good luck!