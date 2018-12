May se reúne con Tusk y Juncker en Bruselas para buscar garantías al acuerdo del Brexit

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, parece decidida a sacar adelante su acuerdo con la Unión Europea (UE) para el Brexit. Ayer decidió retrasar la votación de este en el parlamento británico, anticipándose a una clara derrota. Su objetivo: renegociar el pacto en Bruselas para conseguir garantías que le ayuden a recabar apoyos en la Cámara de los Comunes. En cambio, desde el bloque comunitario le han advertido de que no hay margen para ello.

Tal y como ha explicado este martes el secretario de Estado británico para el Brexit, Martin Callanan, May quiere obtener "garantías legalmente vinculantes" de que la solución para evitar la frontera 'dura' en el Úlster que incluye el acuerdo de salida de la UE es un mecanismo de último recurso que "no atrapará permanentemente" a Reino Unido dentro de la Unión Aduanera.

Sin embargo, al ser preguntado por la forma que el Gobierno británico quisiera que tuvieran estas garantías (si aspira a que el acuerdo sea modificado o se añada algún tipo de documento anejo), Callanan ha evitado la respuesta y se ha limitado a insistir que ha de ser una fórmula "legalmente vinculante".

La red de seguridad ideada para evitar la vuelta a una frontera 'dura' entre la República de Irlanda (Estado miembro de la UE) e Irlanda del Norte es uno de los puntos que más rechazo despierta entre los británicos, que ven en este instrumentoel riesgo de que Reino Unido quede "atrapado" en la unión aduanera sin fecha límite.

La premier se reunirá este martes a las 17:00 horas en la capital belga con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ya advirtió ayer de que no se va a renegociar el acuerdo.

"No renegociaremos el acuerdo, incluyendo el 'backstop' (la solución de emergencia para la frontera de Irlanda)", escribió en Twitter.

En cambio, sí abrió la puerta a "debatir cómo facilitar la ratificación (del pacto) en Reino Unido", haciendo referencia a la crucial votación en la Cámara de los Comunes que se ha pospuesto sin nueva fecha. De hecho, ha convocado el jueves a los líderes de la UE a 27 para discutir sobre la situación.

"A medida que el tiempo se agote, también hablaremos sobre nuestra preparación para un escenario sin acuerdo", anunció también Tusk a través de su cuenta de Twitter.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.