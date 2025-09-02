El Gobierno de Ayuso, tajante contra la condonación de la deuda: "Es una trampa para dividir a las comunidades gobernadas por el PP"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que la condonación de la deuda aprobada este martes por el Consejo de Ministros es una "trampa" para dividir a las comunidades gobernadas por el PP bajo el "señuelo" de beneficiar a todas las regiones al asumir buena parte de su pasivo.

Fuentes del Ejecutivo regional han indicado a elEconomista.es que la Comunidad de Madrid "ya se financia íntegramente en los mercados", por lo que la quita supondrá que se tendrá que asumir "la deuda de los que han derrochado".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación de deuda parcial a las Comunidades Autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros. En el caso de la Comunidad de Madrid, reducirá su pasivo un 24%, hasta los 8.664 millones de euros en caso de aceptar la quita.

Por su parte, Andalucía y Cataluña serán las dos regiones más beneficiadas tras la condonación, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.

Con estas cifras sobre la mesa, fuentes del Ejecutivo madrileño valoran que lo que España necesita es "un nuevo sistema de financiación autonómica que permita a todas las regiones disponer de la financiación que necesitan para sus servicios públicos".

En este sentido, Madrid considera que Cataluña "no está en absoluto infrafinanciada". "Su deuda es la mayor de todas las regiones españolas, y se ha producido por sus políticas irresponsables de gasto, el reiterado incumplimiento de los objetivos de estabilidad y el delirio independentista", señala el Ejecutivo.

Asimismo, el Gobierno regional presume de que Madrid es la comunidad más solidaria, ya que aporta el 75% del Fondo de Garantía, pero deja claro que "no va a pagar a escote el despilfarro del independentismo catalán ni la nueva embajada que Illa ha abierto en China".

"Lo que de verdad se pretende, aunque se intente camuflar, es que paguemos entre todos el chantaje que Sánchez le ha aceptado al independentismo para seguir en Moncloa, y que en realidad es solo el pago de las arras previo a hacernos pagar el cupo catalán", han manifestado las mismas fuentes a este medio.

El Gobierno de Ayuso recuerda que, si se produjera la quita de deuda, cada catalán deberá 410 euros menos, pero cada madrileño deberá 483 euros más. "No es cierto que la condonación suponga que las CCAA vayan a tener más dinero para el gasto social porque tanto la Airef como el texto del propio Anteproyecto de Ley dicen claramente que el ahorro producido en las autonomías por la reducción de deuda no podrá ser utilizado en incrementar su gasto", sentencia.