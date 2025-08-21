Un matrimonio se divorció de forma fraudulenta para no pagar 700.000 euros de impuestos: ahora irán a prisión por subir fotos acaramelados a redes sociales

Hay que tener mucho cuidado con como usamos las redes sociales porque puede jugarnos una mala pasada. Y si no que se lo digan a un matrimonio que había fingido separarse ante los tribunales para evadir impuestos pero cuyo irresistible deseo de compartir su vida en pareja en redes sociales los delató por salir besándose en las fotos. Ahora se enfrentan a penas de prisión de entre un año y medio y dos.

Ha ocurrido en Italia, donde los cónyuges fingieron un divorcio para evitar el pago de una cuantiosa deuda tributaria, según recoge el medio transalpino Il Messaggero. No obstante, sus esfuerzos por engañar a la administración fueron en vano porque el Tribunal Supremo italiano ha reconocido que las fotos y los comentarios que los supuestos ex esposos colgaron en Facebook han servido para probar el carácter fraudulento de la separación, así como del posterior divorcio.

Su divorcio estuvo en el punto de mira desde el primer momento, ya que presentaron su demanda de separación apenas un mes después de que el hombre recibiera una notificación de liquidación de impuestos de la Agencia Tributaria por valor de 473.359 euros, cifra a la que se le suman otros 213.929 euros de una segunda notificación.

Al ser propietario de un importante patrimonio mueble e inmueble podría haber pagado al menos la primera deuda, pero lo que ocurrió en realidad es que el hombre se despojó inmediatamente de todos sus bienes tras la primera liquidación, transfiriendo las acciones de su propiedad en Turín a su esposa y registrando su coche, un Porsche Cayenne, a nombre de su suegra. Sin embargo, las investigaciones ordenadas por la Fiscalía revelaron que seguían viviendo juntos en el mencionado apartamento, que además era el domicilio conyugal.

Comentarios de mi "hermosa cuñada"

Pero la prueba de fuego para los investigadores fueron precisamente las publicaciones de Facebook de los acusados que, según el Tribunal Supremo, tienen fuerza confesional. Entonces el acusado, tras referirse a la mujer como su "ex esposa" en su perfil, aclaró en los comentarios que ella seguía siendo su pareja.

Asimismo, la sentencia también destaca "la continuidad de las relaciones amistosas y familiares, demostrada, entre otras cosas, por el comentario 'hermosa cuñada' publicado por la hermana del acusado bajo una foto de su hermano y su esposa juntos; un comentario considerado coherente con la continuidad de la unión entre los acusados".

Además, el exhibicionismo del hombre también lo llevó a publicar en redes sociales el Porsche que le había regalado a su suegra, presentándolo como "su coche". Todos estos comentarios "indican inequívocamente el uso exclusivo del vehículo para su actividad profesional, hasta el punto de exhibir el logotipo de su inmobiliaria y su nombre", declara la sentencia.

"El Tribunal de Apelación de Turín basó su convicción de que la matrícula mencionada era ficticia, no solo por los comentarios publicados en el perfil de Facebook del acusado y en la personalización de la matrícula", sino también en el hecho de que los servicios de vigilancia de la policía judicial lo vieron alejarse a toda velocidad al volante del Porsche y fue él quien pagó los gastos de servicio y mantenimiento del lujoso coche.

Pasarán una temporada en prisión

Así fue como la farsa organizada por la pareja para evitar pagar impuestos se derrumbó por unas simples fotos "y muchos emojis" en las redes sociales.

Por todo esto el marido ha sido condenado a dos años de prisión, mientras que para la mujer el correctivo se rebaja a un año y medio, por los delitos de evasión fraudulenta de impuestos e incumplimiento doloso de una orden judicial. Ambas sentencias fueron impuestas por el tribunal de Turín el 26 de enero de 2023 y confirmadas por el Tribunal de Apelación de la capital piamontesa el pasado 16 de abril.