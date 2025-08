La ejecución de los 'Next Gen' en España termina el primer semestre en mínimo histórico

El Gobierno sigue sin coger ritmo con la ejecución de los fondos del plan de recuperación Next Generation que la Unión Europea transfiere a nuestro país para reavivar la economía tras la crisis del Coronavirus. Según los últimos datos de la Estadística de Ejecución Presupuestaria publicada recientemente por el Ministerio de Hacienda, en el primer semestre de este año solo se ejecutaron el 9,3% de los 18.715 millones de euros que están proyectados para este año fiscal.

Este porcentaje es el más bajo en la serie histórica de estos fondos de recuperación en España. En el año 2022, primer ejercicio completo donde empezaron a operar los fondos NextGen, hasta el mes de junio de dese mismo año ya se había liberado el 16,8% de los fondos europeos por parte de los distintos ministerios, según los datos de la Intervención General del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda. Al año siguiente (2023), el ritmo de transferencia se mantuvo y marcó en los seis primeros meses del año una ejecución del 16,3% del total presupuestado.

El primer gran frenazo se produjo en el año 2024, cuando en la primera mitad del año marcó un mínimo del 10,3%. Pero este año el ritmo de ejecución se detuvo de manera considerable, marcando un mínimo histórico.

Por ministerios, este año el más "cumplidor" es el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al cual se le transfirió el 96,3% del total presupuestado. En el departamento de Pablo Bustunduy (Sumar), la ejecución más reciente de este ministerio se hizo pública en junio de este año. Los de Bustunduy aprobaron 16,6 millones de euros en subvenciones. Del total, 10 millones estaban destinados para entidades sociales y 6,6 millones de euros para ayuntamientos. Estos últimos tienen como objetivo ayudar a financiar iniciativas que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) —erradicación de la pobreza, salud, empleo decente, igualdad de género, etc.— y planes locales para su implementación, según fuentes oficiales.

Lo que resulta llamativo a la hora de desglosar los porcentajes de ejecución es que ninguno, salvo el de Bustunduy, supera el 40% de su presupuesto ejecutado en los seis primeros meses. Presidencia, justicia y relaciones con las cortes consiguió ingresar un 39,8%, Igualdad un 38,6% y Cultura el 37,3%. Tras estos ministerios, la horquilla se amplía a menos del 20% de los fondos que tienen asignados para ingresar.

En la parte baja está, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que concentra una factura presupuestada de 230.885 euros, de los cuales se han ejecutado en la primera mitad del año un pírrico 0,9%. Según las informaciones del Ministerio, del total de fondos asignados a la cartera, 887 millones están asignados directamente al ministerio.

Por otro lado, otros ministerios que están a la cola de ejecución son el de Educación, Formación Profesional y Deportes, cuyo porcentaje al cierre de junio es del 0,6% o el de Juventud e Infancia, que cerró el ejercicio en el 0,3%. Pero el caso más llamativo es el de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo porcentaje de ejecución en los seis primeros meses del año es cero.

Teniendo en cuenta el ritmo tan lento de ejecución que llevan los ministerios a estas alturas del año, resulta imposible que al remate del ejercicio consigan hacer llegar a las empresas el 100% del presupuesto que tienen asignado.

Impulso económico

A pesar de este mínimo de ejecución tan lento, parece que estos fondos siguen siendo el gran impulsor de la economía española, que se espera que este año vuelva a tener un comportamiento ejemplar con respecto a otras economías de la eurozona y la Unión Europea.

Los economistas expertos de Mapfre Economics, Eduardo García y Ricardo González, explican en el informe Panorama Económico y Sectorial 2025, publicado por el centro de estudios económicos de la aseguradora, que el mayor dinamismo económico de España en los últimos años, "que probablemente se mantendrá a corto y medio plazo" es gracias "al impulso de los fondos europeos", así como al dinamismo del mercado laboral y a una actividad "firme y constante" en el sector servicios y el sector industrial.

Diversos especialistas consultados por elEconomista.es han señalado en repetidas ocasiones que la utilización de fondos públicos para estimular la economía no debe considerarse negativa en sí misma. El verdadero riesgo aparece cuando ese impulso depende exclusivamente de dichos recursos, cuya disponibilidad está limitada en el tiempo, ya que los programas de recuperación no son permanentes. Si no se implementan reformas estructurales que permitan una transformación sostenible del modelo económico —capaz de atraer capital privado y fortalecer sectores estratégicos más allá del ámbito de los servicios—, el crecimiento resultante será frágil y vulnerable.

En este sentido, García y González creen los recortes de tipos y el aumento salarial mantendrán el consumo, por lo que compensarán la falta de fondos a corto plazo.