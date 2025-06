Las entidades locales solo han recibido un 40,5% de los fondos Next Generation previstos

En 2021 dieron comienzo las convocatorias para que las entidades locales solicitaran fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En total, está previsto destinar a la Administración local unos 20.000 millones de euros. A día de hoy, de esa cantidad las entidades locales solo han recibido algo más de 8.100 millones, el 40,5%, según confirma la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De nuevo, se pone de manifiesto el retraso en la adjudicación o importes resueltos de los fondos Next Generation, si se tiene en cuenta que falta poco más de un año para que acabe el plazo de resolución de convocatorias y proyectos. En el caso de la Administración local quedan todavía pendientes 11.900 millones por adjudicar.

Estos fondos no solo van dirigidos a los ayuntamientos sino a todo tipo de entidades locales. Municipios, diputaciones, cabildos insulares, mancomunidades de municipios, comarcas, áreas metropolitanas y las EATIM (entidades de ámbito territorial inferior al municipio). Además, pueden acudir a las convocatorias organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones.

Pero la recepción de los fondos ha sido objeto también de demandas que las entidades locales han hecho llegar a la FEMP y que ésta ha enviado al Gobierno. La ampliación de los plazos de ejecución de las inversiones amparadas por los fondos ha sido la más frecuente. Así como una cogobernanza, es decir, mayor participación en los procesos de decisiones en el diseño de programas. Sin embargo, una de las peticiones más generalizadas entre las entidades locales de toda España es que desaparezca el carácter finalista de las ayudas y subvenciones. Para las entidades locales, en especial para los ayuntamientos, que deben hacerse cargo de proyectos de todo tipo, el hecho de que las ayudas sean finalistas dificultan su aplicación efectiva.

Y otra de las solicitudes que las entidades locales, a través de la FEMP, han hecho al Gobierno central es que atienda "la necesidad de simplificar los trámites administrativos" relacionados con los fondos. Concretamente, la queja se dirige hacia las plataformas digitales específicas de los planes y programas, ya que consideran que las renovaciones se "implementan con retraso". La plataforma Coffee es nombrada particularmente. El pasado mes de mayo, Hacienda lanzó un nuevo portal para centralizar toda la información sobre los fondos europeos, incluidos los Next Generation. Los fallos de Coffee llegaron, incluso, a Bruselas, donde no se recibía debidamente la información sobre la ejecución de los Next Generation.Asimismo, y como queja más repetida por parte de las entidades locales, se encuentra la falta de personal técnico cualificado que les acompañe en la ejecución.Prever anticipos para adelantar financiación es otro motivo de descontento que ha llegado al Ejecutivo, al que también se ha pedido atención para los municipios más pequeños.

