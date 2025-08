Un abogado confirma por qué cuando sube el salario mínimo no suben todos los sueldos: "No hay nada que hacer"

Sabiendo que el Gobierno tiene intención de volver a convocar a la Comisión de Expertos a la vuelta de las vacaciones de verano para subir, de nuevo, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es inevitable preguntarse por qué cuando aumenta el SMI no lo hacen todos los sueldos. Para ello tiene la respuesta un abogado especializado en derecho laboral.

Actualmente, el SMI está en 1.184 euros mensuales divididos en catorce pagas, habiendo sido la última subida del 4,4%, aprobada únicamente con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de la patronal, que defendía un ascenso del 3,4%. Con todo, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que pretende continuar revalorizándolo en los próximos meses.

Ahora bien, que vaya a incrementarse el SMI no significa que todos los contribuyentes vayan a cobrar más, y esto tiene una explicación bien sencilla: "Es por la absorción de tus complementos", aclara @empleado_informado, un abogado especializado en derecho laboral, en uno de sus últimos vídeos de redes sociales.

Observa tu nómina y lo entenderás

Para entenderlo hay que coger, por ejemplo, la nómina del mes pasado, donde vemos en la columna central que en nuestra estructura salarial hay una serie de complementos. Pues bien, "si te fijas seguro que tiene uno que se llama complemento absorbible o complemento convenio", explica el letrado, mientras añade que la explicación reside en el hecho de que el trabajador cobre más del salario mínimo o el del convenio, por ejemplo unos 5.000 euros más.

"Ahí está, es que es legal que cuando sube el salario mínimo o los complementos de tu convenio la empresa coja este complemento y lo use para distribuirlo en el salario base o complementos que han subido". Es decir, que una persona que esté por encima del salario mínimo o del que establece el convenio colectivo para su grupo profesional "no hay nada que hacer", la empresa lo reorganizará de tal forma que la subida del SMI no se traslade a tu nómina.

El salario más frecuente en España

Según la Encuesta de Estructura Salarial 2023 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado mes de mayo, el salario más frecuente en España en 2023 era de 15.574,9 euros brutos, inferior al de otros años como consecuencia del aumento experimentado por el SMI, que desplazó a muchos trabajadores de sueldos bajos al intervalo de los 14.000-16.000 euros anuales, haciendo de esta la banda salarial más frecuente.

En este sentido, la actividad económica con mayor remuneración anual en 2023 fue el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que casi duplicó la media nacional con un salario de 54.447,9 euros. No obstante, fueron los asalariados de hostelería y otros servicios los que obtuvieron las remuneraciones más bajas, 16.985,78 y 19.751,59 respectivamente.

Por comunidades autónomas, el País Vasco, Madrid y Navarra siguieron registrando en 2023 los salarios más elevados, mientras que Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha presentaron los más bajos.