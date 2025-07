La hostelería al límite: los motivos por los que un restaurante o bar en España echa el cierre, según un estudio

España es un país de bares y terrazas en cualquier época del año. Esto hace que el sector de la hostelería sea uno de los grandes motores económicos. Sin embargo, en los últimos años ha cambiado mucho y, actualmente, está llegando a límites un tanto insostenibles protagonizando escenarios muy desagradables.

En contexto

Un reportaje de La Sexta ha profundizado en la situación de los trabajadores en el sector de la hostelería y ha determinado que las formas de algunos clientes: silbidos para llamar, chistar o utilizar "apelativos cariñosos", pueden no ser las más correctas. "Yo no soy sirvienta de nadie, soy camarera. ¿Silbar? Yo no soy un perro", explicaba una camarera a la cadena.

Es cierto que, sobre todo en los meses de verano, las prisas y ganas por ir rápido hacen que muchas veces los comensales sean algo impacientes a la hora de que se les tome la comanda o pedir la cuenta cuando el establecimiento está muy lleno y, aunque "el 90% de clientes" tienen una actitud correcta, es ese porcentaje restante el que más afecta a los trabajadores: "No hay un mal servicio, hay una mala forma de pedir las cosas", explican.

En profundidad

No es la única circunstancia que afecta al sector de manera negativa. Según un informe publicado por CaixaBank, se cuentan un total de 148.200 bares y cafeterías lo que se traduce como 34.715 menos que diez años atrás: el cierre de 10 bares al día.

El Estudio sobre el Emprendimiento en la Restauración en España elaborado por The Fork sostiene que una de las claves para que funcione un establecimiento a largo plazo es la planificación financiera. Esta, sumada a los altos costes que hay a la hora de abrir, supone el 55% de los cierres de restaurantes andaluces.

Para este estudio, presentado en un evento del Centro Cultural La Térmica de Málaga, se han empleado la opinión de 610 profesionales del sector: chefs ejecutivos, gerentes, propietarios y altos cargos. Durante estas jornadas se debatió la rentabilidad del sector y se habló sobre los problemas del sector en la región.

Los resultado del estudio

No ha sido el único punto que el estudio se centró por analizar para determinar los motivos principales de estas clausuras. Entre ellos destacan:

El número insuficiente de comensales: 23% La ausencia de personal cualificado y su alta rotación: 7% No haber realizado correctamente el estudio de mercado previo: 4%

"El 90% se aventura a abrir un negocio por motivos personales, de desarrollo profesional y creatividad, frente a un 10% que lo hace por ganar dinero", concluye el informe de The Fork.

El estudio también habla de los problemas de financiación y de entre todos la burocracia (64%) es el principal obstáculo.