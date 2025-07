El aviso de la OCU sobre cuánto dinero debes tener ahorrado cómo máximo en el banco: "Una cantidad prudente puede ser el equivalente a..."

Cuando hablamos de dinero tendemos a pensar que cuánto más tengamos mejor y que nunca es suficiente. Nada más lejos de la realidad: aglutinar nuestros ahorros en una única cuenta bancaria muchas veces no merece la pena, dado que prácticamente ninguna entidad las premia con intereses, avisan los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Aunque en un primer momento pudiera parecer más cómodo tener todo nuestro dinero reunido en un único lugar, es verdad que esta práctica puede resultar contraproducente, sobre todo porque no nos produce ninguna rentabilidad. Aun así, es normal que los trabajadores tengan una cuenta a su nombre para gestionar su nómina y, lo más importante, sus gastos.

El máximo: equivalente a tres meses de salario

Con todo, la OCU recomienda no tener más de tres meses de salario en la cuenta, eso si consigues ahorrar mes a mes. Esto significa que si cobras 1.400 euros mensuales, no deberías tener más de 4.200 euros. Pero esto no se refiere a que tengamos prohibido tener más dinero ahorrado claro, tan solo debemos entender que sirve como una reserva de liquidez en caso de que surja algún imprevisto, como tener que arreglar un electrodoméstico averiado o una visita inesperada al dentista.

Pero tener el dinero justo también puede jugarnos una mala pasada, especialmente a los que tengan un salario promedio muy bajo y no puedan ahorrar gran cantidad, dado que corren el riesgo de quedarse en números rojos y que el banco les empiece a cobrar comisiones si les pasan un cargo inesperado o de importe superior al que esperaban, como la factura de la luz.

Por tanto habrá que tener en cuenta la recomendación de la OCU: el saldo máximo más conveniente serán los tres meses de salario porque tampoco haría falta mucho más para imprevistos. Todo esto suponiendo que estamos guardando nuestro dinero en una cuenta corriente al uso, que no es de ahorro ni remunerada, entonces la cosa cambia.

Qué hacer ahora

Ahora bien, ¿qué pasa si no puedes tener los ahorros en la cuenta corriente? Pues bien, la OCU menciona dos supuestos:

Para los ahorros a corto plazo, es decir, para el dinero del que la persona pueda prescindir durante un periodo de 12 meses, lo mejor es que lo invierta en un depósito a un plazo de un año. Es obligatorio recordar que algunos no permiten la cancelación anticipada sin perder toda la rentabilidad acumulada. Para los ahorros a más largo plazo, es decir, para el dinero que la persona no tiene previsto tocar en los próximos 5 o 10 años, se puede obtener una rentabilidad todavía mayor, eso sí, sabiendo que habrá temporadas en las que toque sufrir pérdidas.

Al final todo dependerá del perfil de cada uno, del trabajo, de la antigüedad y de los ingresos, baremos que determinarán cuáles son los mejores productos financieros para según que personas.

Aunque la OCU recomienda no tener más del equivalente a tres salarios en nuestra cuenta corriente, también recuerda que los que tienen más de 100.000 euros podrían estar en riesgo de igual forma. Esto es porque el Fondo de Garantía de Depósitos solo garantiza esta cantidad por titular si el banco quiebra, no pudiendo asegurar la devolución de importes superiores si existiesen, por lo que pide repartirlos entre varias entidades.