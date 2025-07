José Elías arremete contra los que no muestran compromiso con sus jefes como antes: "Cuando llamo a mis trabajadores a las 11 de la noche un sábado me lo cogen a la primera"

La propuesta para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha reabierto un debate que parecía llevar tiempo zanjado, pero que ha vuelto a convertirse en el centro de todas las tertulias: vivir para trabajar o trabajar para vivir. Si a esto le sumamos la discusión sobre el derecho a la desconexión digital, encontramos que varias personalidades empresariales aseguran que cada vez hay menos personas que "cogen el teléfono a las 11 de la noche un sábado" cuando les llaman del trabajo, algo que califican como falta de compromiso.

Una de las últimas figuras en sumarse a la controversia ha sido el multimillonario y dueño de la cadena de supermercados de La Sirena José Elías, que en unas polémicas declaraciones que él mismo reconoce son "políticamente incorrectas", ha dejado ver qué es lo que más valora a la hora de ampliar su plantilla.

"Para liderar hay que involucrarse"

Durante una charla en una universidad, Elías ha aprovechado para hacer una radiografía de la situación actual entre un empresario y sus trabajadores con un símil: "Antes había una campana de Gauss donde el 20% de la gente tenía capacidad de la responsabilidad, ahora yo creo que ha pasado a ser un 5%". Recordemos que una campana de Gauss es una función matemática con forma de campana (como su propio nombre indica) que sirve, por ejemplo, para analizar probabilidades.

Con esto el empresario se refiere a que cada vez encuentra menos personas comprometidas con su trabajo, algo que desde su punto de vista es fundamental si quieres llegar a ser el mejor en lo tuyo. "No hay una línea entre nuestra vida personal y laboral, porque nuestra vida laboral es nuestra vida", añade mientras explica las características que busca en sus empleados, que no es otra cosa que dedicación.

"Las empresas estamos ansiosas de tener empleados con predisposición, ganas y pasión, y no hay. A la gente le han vendido la moto de que solamente hay derechos y ninguna obligación, y lo han comprado", se queja al mismo tiempo que destaca las tres características fundamentales de un empleado: lealtad, actitud y aptitud.

Pero la verdadera polémica viene cuando Elías define lo que es para él la responsabilidad:

"Esto que voy a decir es políticamente incorrecto y si se graba voy a acabar seguramente en los telediarios, pero yo cuando llamo a mis trabajadores un sábado a las 11 de la noche me cogen el teléfono a la primera, y eso es responsabilidad".

Admitiendo desde el principio que sus declaraciones iban a dar que hablar, Elías se muestra contundente porque "esto es lo que buscamos las empresas líderes, dedicación, es algo como 'yo me debo a esto'".

Han vendido muchos derechos y ninguna obligación

Continuando con su intervención, Elías critica a los trabajadores que no tienen ambición, refiriéndose concretamente a los que optan por teletrabajar. "Veo gente que son excepcionales pero que te dicen que quieren teletrabajar cinco días a la semana y la desconexión digital es muy importante para ellos", lamenta mientras añade que así lo único que consiguen es "pasar a la zona de los peores, ya no me vales".

Asimismo, el empresario se refiere a los trabajadores del siglo XXI alegando que "les han llenado la cabeza de derechos y ninguna obligación", algo impensable hace unos años cuando el nivel de involucración era máximo, y ahora no lo encuentra por ningún sitio. Ya no hay empleados que "la miren como si fuera suya", hablando de la empresa para la que trabajan, que "tiene alma y crece, como las personas".

Elías lo que echa en falta a la hora de buscar empleados es compromiso, dentro y fuera del horario laboral: "Yo soy feliz así y, como directivo, quiero a un tío como yo, alguien que pueda no venir a trabajar un lunes por la mañana porque tenga que acompañar a su pareja a hacerse una ecografía pero un miércoles a las ocho de la tarde pueda montarse una reunión porque es necesario".

Se autodefine como el egoísmo hecho persona

Para triunfar en el mundo empresarial hacen falta cinco pilares básicos, prosigue Elías:

Intentar ser buena persona o, como mínimo, ser justo con lo que te vaya pasando en la vida. Sumar, restar, multiplicar y dividir, porque "para todo lo demás ya tienes a ChatGPT". Los idiomas, pero "empiezo a pensar que está sobrevalorado". Sociabilizar con el de al lado porque los líderes tienen que ser capaces de comunicar y expresar opinión. La suerte.

Siguiendo su ejemplo, y teniendo en cuenta todas las filiales, el dueño de La Sirena cuenta con unos 45.000 empleados, pero interacciona con 20 porque es imposible hacerlo a mayor escala. Con todo esto, aún se define como "la pura imagen del egoísmo", contrario a "todo lo que os han dicho que no puede existir en el mundo".