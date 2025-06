José Elías, dueño de La Sirena, explota contra uno de sus trabajadores porque no quiere pagar impuestos: "Vete a un país tercermundista"

El empresario dueño de La Sirena y figura mediática, José Elías, siempre se ha mostrado medianamente conforme con el sistema tributario de España, aunque crítico con la manera de actuar de la administración en muchos aspectos. De hecho, él mismo admite que tiene unas siete inspecciones abiertas. No obstante, denuncia que la Inspección de Trabajo no actúa de forma ecuánime: investiga las malas prácticas de un empresario hacia un trabajador pero no al revés, que es justo lo que le ha pasado recientemente.

Un trabajador traicionó su confianza

En una de sus recientes intervenciones en el pódcast de 'Búscate la vida', el multimillonario cuenta que uno de sus empleados ha traicionado su confianza a pesar de que le ayudó a regularizar su situación en España, dado que no tenía papeles para trabajar.

Elías explica que al conseguirlos, su pareja se quedó embarazada y se cogió su baja por paternidad de cuatro meses correspondiente. Hasta aquí todo bien. El problema viene cuando un día después de reincorporarse a su puesto, el hombre solicita la baja voluntaria. "Esto no es ni medio normal", se queja el empresario, que además descubre que durante los meses que ha estado de baja en su empresa, ha estado trabajando 'en negro' para otro.

"Mientras trabajaba para otro yo he aguantado seis o siete meses pagándole la Seguridad Social, 1.000 euros cada mes", protesta Elías, que además vio como el hombre enganchó sus vacaciones con la baja por paternidad, desde junio hasta diciembre del año pasado.

"La gente no es consciente de lo que a una empresa le impacta eso. Prefiere trabajar en negro porque no quiere pagar impuestos"

El hombre argumentaba que pensaba trabajar 'en negro' porque había ganado mucho dinero y así no tenía que pagar impuestos, aunque Elías sí que los pagaba por mantenerle dado de alta en la Seguridad Social mientras estaba disfrutando de su supuesta baja por paternidad. "Si no quieres pagar impuestos, vete a un país tercermundista porque aquí pagamos tú, yo y todos", sentencia.

La Inspección no investiga por igual

Continuando con su intervención en el pódcast, el dueño de La Sirena lamenta que no se haya ido antes. "Si te ibas a pirar, pírate sin que me cuestes dinero", acusando a su ya extrabajador de querer aprovecharse de su confianza.

"Esto también lo debería investigar la Inspección de Trabajo: cuando la gente está de baja y trabajando en negro para otro", continúa Elías, demostrando así su descontento con la administración, dado que él ha estado manteniendo a un empleado en la Seguridad Social corriendo el riesgo de que se lesionara trabajando en negro para otro.

