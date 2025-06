La llegada masiva de millonarios a Madrid acaba con la esencia de la capital: "El ambiente ya es como el de Londres o París"

Madrid se ha convertido en la capital del sur de Europa. Su crecimiento económico, la creación de empleo, la elevadísima seguridad ciudadana, el clima, la hospitalidad de su población, una oferta gastronómica y de ocio interminable han hecho de la capital de España una ciudad que pronto podría competir con Londres y París en términos de atracción de capital humano cualificado, sobre todo en ciertos sectores de consultoría donde Madrid empieza a presentar importantes ventajas comparativas (los salarios más bajos son compensados por una mejor calidad de vida). No solo eso, la fortaleza de Madrid está transformando la demografía española y los flujos de movimientos de personas. Pero no solo eso, la atracción de talento y de fortunas está también erosionando la esencia tradicional de Madrid.

Todo lo anterior está llevando a que cientos de grandes patrimonios de todo el mundo (Europa, EEUU, Latinoamérica...) elijan Madrid para establecer su residencia. Esto, que es positivo para la economía en agregado (estas fortunas consumen e invierten en Madrid) está teniendo a su vez efectos secundarios no tan deseados, como puede ser el encarecimiento de la vivienda o la mutación de la esencia de lo que ha sido el Madrid castizo.

La ruptura en el protocolo en una corrida de toros en Las Ventas dijo mucho sobre el efecto que está teniendo la llegada de multimillonarios extranjeros en el viejo Madrid, según publica The Times. Juan Antonio Pérez Simón, uno de los hombres más ricos de México, se levantó para marcharse en los últimos compases de una corrida en el ruedo más importante de la tauromaquia mundial, rompiendo el silencio solemne de la plaza. Al pasar frente a la infanta Elena, hermana del rey, esta negó con la cabeza con evidente desaprobación. Su acompañante y la pareja de Pérez Simón intercambiaron comentarios. "Una auténtica vergüenza", murmuró un aristócrata sentado cerca, según publica The Times en un extenso reportaje sobre la ciudad, su economía y los cambios que se están produciendo.

Este episodio ha puesto de relieve la transformación de la capital española, que se está convirtiendo en un destino de lujo para residentes y turistas ultrarricos. También deja al descubierto algunas de las tensiones que acompañan la rápida metamorfosis de Madrid, que ha pasado de una grandeza del 'viejo mundo' a un brillo ostentoso del nuevo que no todo el mundo acepta. En Madrid hay muchos que preferían la ciudad cuando no era puntera en casi nada, cuando por las calles solo paseaban los vecinos de siempre e ir a tomar una caña no suponía una competición por llegar a la barra.

El poder de atracción de Madrid

La capital vive un auge histórico, atrayendo un número sin precedentes de multimillonarios, principalmente de América Latina, pero también de Estados Unidos, Rusia y Asia, explican desde The Times. Se multiplican los hoteles de cinco estrellas, bloques residenciales del siglo XIX se reconvierten en pisos de lujo, las escuelas de negocios se llenan de estudiantes extranjeros acaudalados y proliferan los restaurantes gourmet.

La seguridad que ofrece la ciudad la ha convertido en un imán para los extranjeros que buscan disfrutar de la vida sin sobresaltos. Por ejemplo, Madrid es más segura que Londres, París o Barcelona, según una encuesta que encargó Cyclomedia a Multiscope. Los pisos del barrio de Salamanca están ahora casi completamente colonizados por ciudadanos latinoamericanos. "Los mejores restaurantes están siempre llenos (asegura una empresaria española). Si quieres una reserva, lo mejor es poner acento mexicano. Te darán mesa, porque los mexicanos, como los estadounidenses, dejan propinas enormes".

El nuevo estatus de la ciudad quedó sellado el mes pasado, cuando Jeff Bezos, fundador de Amazon, celebró su despedida de soltero en Madrid, disfrutando de lo que El País describió como "el nuevo epicentro del lujo y la alta noche madrileña". Su grupo recorrió locales de moda como el restaurante Ten con Ten y la discoteca Gunilla, donde una botella de champán puede costar hasta 12.500 euros.

El ambiente es como el de Londres

"El ambiente ya es como el de Londres o París en cuanto a grandes fortunas", dice Juan Urdaneta, banquero venezolano residente en Madrid e integrado en la diáspora latinoamericana más adinerada. "Ha ocurrido muy deprisa". Como ejemplo, cita el valor de su propia vivienda en La Moraleja, zona exclusiva de las afueras: "La compré en 2018 por 2,1 millones de euros y un multimillonario argentino me ofreció 11,5 millones. En su lugar, compró otra por 16,5 millones".

La Comunidad de Madrid, más allá de la capital, presenta la renta per cápita más alta de España y una de las más altas de Europa. Madrid es una economía dinámica, muy intensiva en servicios de alto valor añadido y con un peso creciente de trabajadores de medio mundo que establecen su residencia en la capital o la región. Escuchar hablar a franceses, americanos o italianos se ha convertido en la norma en las calles de Madrid. Una parte de ellos son los turistas que llevan años 'inundando' las calles de la capital, pero otra buena parte son nuevos residentes.

Humphrey White, director general de Knight Frank en España, añade: "Ha pasado de la noche a la mañana. Quienes tienen más de 30 millones de euros ya no están atados a sus raíces, y son cada vez más jóvenes. Eligen Madrid por su clima, su oferta cultural, su seguridad, su aeropuerto y sus escuelas de negocios de primer nivel para sus hijos. Algo impensable hace pocos años, ahora es una ciudad global".

España cuenta con varios programas de 'Golden visa' , y la Comunidad de Madrid aplica una bonificación del 100% en el impuesto estatal sobre el patrimonio, lo que (a través de inversiones) permite deducir un 20?% en el IRPF. La medida ha sido apodada la 'ley Mbappé', ya que coincidió con el fichaje del futbolista por el Real Madrid.

White también destaca la expansión del 'lujo céntrico' más allá de Salamanca hacia zonas como Chueca, donde su empresa vende más de 30 pisos en un elegante edificio restaurado de 1920 por hasta 7 millones de euros, según comenta a The Times. Los grandes bancos españoles también se han adaptado. Santander y CaixaBank han abierto servicios exclusivos para patrimonios superiores a 50 millones de euros. BBVA ha inaugurado una oficina en el Bario de Salamanca solo para clientes latinoamericanos con más de 500.000 euros.

Controversia por el cambio de Madrid

Pero no todos ven con buenos ojos este desembarco. "Creo que Madrid ha cambiado a peor", dice Fernando de Pardo, historiador y descendiente de Cristóbal Colón. "Los barrios están perdiendo personalidad, desaparecen los bares y comercios tradicionales. Han llegado personas con mucho dinero pero poca educación y peores modales". Otros critican su impacto en el precio de la vivienda. Según Idealista, en mayo el precio medio por metro cuadrado en Madrid subió un 24,3?% interanual. "Una amiga española me dijo que nos culpa de la crisis", comenta Urdaneta a The Times.

Muchos madrileños, sin embargo, abrazan este boom jetset. En Coque, restaurante familiar con dos estrellas Michelin, su chef y copropietario Mario Sandoval afirma: "Londres y París tuvieron su momento, ahora es Madrid. ¡Olé!". El restaurante es un emblema del "nuevo Madrid", con un "Salón Macallan" donde un trago de whisky puede costar 1?500 euros. Más del 70?% de sus comensales son extranjeros, y la mitad latinoamericanos.

"Están ocurriendo cosas extraordinarias, difíciles de creer", asegura Sandoval. "Tuvimos una mesa de cuatro personas cuya cuenta superó los 30.000 euros", asegura con cierta emoción. Frank Powell, director del Runnymede College —el primer colegio británico privado en España—, no echa de menos el Madrid clásico. Su escuela recibe cada vez más hijos de magnates tecnológicos estadounidenses que residen en el Bario de Salamanca.

"Sus padres visten con camisetas y zapatillas, y no presumen", dice. "He vivido toda mi vida en Madrid. Sé que algunos madrileños lo deploran, pero el cambio es magnífico. Ahora es una ciudad cosmopolita y angloparlante. Puedes comer comida china o india, no solo cochinillo". "Está vibrante. En mi juventud, todos en el Barrio de Salamanca eran católicos de derechas que leían el ABC y vestían con abrigos austríacos".