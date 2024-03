Economía sumergida: cuando las que cobran en 'b' son ellas

Las investigaciones han evidenciado que existe una clara relación entre los bajos niveles de PIB y los altos niveles de empleo informal . De ahí que, en aquellos países de rentas bajas, este tipo de empleo represente el 89% del total, mientras que en aquellas naciones con rentas medias-bajas y medias-altas es del 82% y 50%, respectivamente. En los países con rentas altas es el 16%. Como recuerdan desde la OIT, "para algunos, es una estrategia de supervivencia a la que recurren cuando no pueden acceder al trabajo formal; para otros, es una decisión intencionada e impulsada por intereses propios".

Economía sumergida, irregular, no observada, oculta, informal… La economía que se desarrolla al margen de las administraciones públicas recibe tantas denominaciones como consideraciones. Cuantificarla y comprenderla es una tarea ardua en tanto en cuanto ni siquiera existe una acepción única.

Si bien la educación es esencial para todas las personas, en el caso de las niñas puede suponer una diferencia vital para su posterior trayectoria. Según Save the Children, si todas las niñas terminaran la educación secundaria, se evitarían más de 50 millones de matrimonios forzosos antes del año 2030 (a escala mundial, la tasa del matrimonio infantil de los niños varones equivale a tan solo una quinta parte de la de las niñas, según UNICEF).

No se puede entender la disparidad que se produce en un entorno ya desigual como es la economía sumergida sin ahondar en la educación . Según el análisis que ha realizado la OIT, un nivel educativo más alto va ligado a una menor probabilidad de acabar en el trabajo informal. Así, el 94% de los trabajadores sin estudios tiene un empleo irregular , mientras que el porcentaje en los que han cursado estudios primarios es del 85%. A este respecto, las mujeres con un nivel educativo bajo están más expuestas a la informalidad que los hombres con un nivel similar. Esta situación se revierte cuando las mujeres tienen educación secundaria o superior.

Respecto a este último punto, el 62% de los países no tiene una legislación que proteja explícitamente el derecho de las niñas a la educación en caso de embarazo , según UNICEF. Todavía hay cuatro países que prohíben el derecho a la educación de las niñas embarazadas, las madres jóvenes y las mujeres casadas.

El informe Fighting for a Future ( Luchando por un futuro ), de la ONG World Vision, detalla que una niña que vive en un país con bajas oportunidades educativas tiene un 60% más de probabilidades de ser una novia infantil que una niña que vive en un país con el nivel educativo más alto.

El empleo doméstico es otra de las mayores fuentes de economía sumergida y uno de lo más feminizados. La ONU declaró en 1988 el 30 de marzo como Dia Internacional de las Trabajadoras del Hogar. No obstante, la OIT no aprobó un convenio sobre el trabajo doméstico hasta 2011 en los que se establecían los derechos básicos para estas empleadas en cuanto a horas de trabajo, remuneración, seguridad, salud y protección social. España no ratificó este convenio hasta febrero de 2023.

Una radiografía que da cuenta de la alta informalidad que asume el sector. De hecho, a nivel global, casi el 78% de las empleadas ejerce su actividad de manera informal, según la OIT. España es uno de los principales paradigmas. Más de 580.000 personas se dedican a este sector de las que más de un 90% son mujeres. No obstante, según Funcas, esta actividad representa menos del 2% del empleo regular en nuestro país. En otras palabras, un 30% de las empleadas trabaja en la economía sumergida.

Romper el círculo

La falta de oportunidades es una constante en las personas que desarrollan su actividad laboral en la economía sumergida, principalmente en el caso de las mujeres. La combinación de baja educación, salarios pobres y falta de cualificación perpetúa este círculo vicioso que, además, es intrageneracional.

La OCDE advirtió hace unas semanas que las niñas y niños que viven en hogares donde todos sus familiares trabajan en el sector informal tienen menos probabilidades de conseguir un empleo formal cuando crezcan. Esto se debe a que su asistencia escolar, desde la primaria, es inferior a la de menores con progenitores que trabajan en el sector formal: dedican menos recursos económicos y tiempo a su educación y las transiciones de la escuela al trabajo son más largas e inciertas para ellos.

Para acabar con esta dinámica, el organismo recomienda "brindar a los trabajadores del sector informal oportunidades más concretas de formación por cuenta del empleador y de acceso a programas públicos de desarrollo de competencias adaptados a sus necesidades. También es necesario que se les reconozcan las competencias adquiridas a través del trabajo informal".

Por otro lado, la OCDE subraya la importancia de que los Gobiernos sigan invirtiendo en una educación accesible, equitativa y de calidad, al mismo tiempo que deben esforzarse por prevenir el abandono escolar y facilitar la transición de la escuela al trabajo.

Otra solución, de manera paralela, es la protección social: "Los países deberían considerar una mejor inclusión de estos trabajadores en regímenes de protección social no contributivos, así como subvencionar su participación en regímenes contributivos, algo que debería verse como una inversión en la reducción de la pobreza".