Junts fracasa con la vuelta de las empresas a Cataluña: conllevará la centralización a Madrid

El plan de Junts para conseguir que las empresas que salieron de Cataluña por el 1-O regresen se le vuelve en contra y conseguirá el efecto contrario: que las compañías se centralicen en Madrid. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantó ayer que pondría en marcha una serie de incentivos para lograr que las compañías muevan su sede social al territorio donde tengan su principal actividad. Sin embargo, ese plan se traducirá automáticamente en el efecto contrario, un traslado masivo de grupos empresariales hacia Madrid.

CaixaBank fue una de las entidades más importantes que salió de Cataluña en 2017 trasladando su sede a Valencia, sin embargo, tras la compra de Bankia, el banco podría instalar su sede en Madrid en vez de en Cataluña por tener un actividad mayor en la capital. No obstante, la medida que plantea el Ejecutivo azuzado por Junts tendría efectos a nivel nacional, de lo contrario sería anticompetitiva según las normas de la Unión Europea, por lo que afectaría a compañías de todo el país provocando su llegada a Madrid. Entre estas firmas podrían destacar otros grandes bancos como el Santander, que tiene la sede social en Cantabria, pero su principal actividad en Madrid, o también BBVA, con sede en Bilbao pero con su actividad en la capital del país.

El efecto será el contrario al perseguido y continuará potenciando la centralización empresarial en Madrid, justo el objetivo contrario que ha perseguido el Ejecutivo en los últimos años. Precisamente, con la intención de acabar con la centralización, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2022 que Sevilla acogiera la sede de la Agencia Espacial y A Coruña, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

El sector empresarial, y muy especialmente el catalán, está totalmente en contra del plan del Gobierno y Junts de incentivar a las compañías a que cambien su sede a donde tienen su mayor actividad. De un lado, según ha podido saber este periódico, los empresarios catalanes consideran totalmente injusto que se 'premie' la vuelta de las empresas que se marcharon, ya que supondría un castigo indirecto para aquellas firmas que aguantaron en Cataluña con los consecuentes efectos para su negocio y bajo acusaciones de independentismo. El sentir es igual para el resto de empresas fuera de la CCAA. Se oponen frontalmente a cambiar la sede a donde tienen su actividad.

Cabe destacar que Montero señaló ayer que no pueden obligar a las empresas a que cambien la sede ni multarlas por no hacerlo porque, atendiendo a las normas de la UE, hay libertad de establecimiento en el país. No obstante, aseguró que reforzará la Ley de Sociedades de Capital con el objetivo de que las compañías hagan "ingenierías fiscales" por las que teniendo su actividad principal en un territorio, tributen en otro, donde tienen su sede social.