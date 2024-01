La patronal teme una subida del Salario Mínimo que ronde el 8%

Tras el anuncio esta semana de que no apoyarían la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propuesto por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, la patronal CEOE-Cepyme teme que los sindicatos puedan alcanzar un acuerdo con el Gobierno en la reunión de mañana que se mueva alrededor del 8% de subida, confirman fuentes empresariales a elEconomista.es.

Desde los sindicatos, se ha confirmado la intención de buscar un incremento salarial de al menos el 5%, en caso de que la patronal se retire de la mesa de negociación. Esto se traduciría en un aumento de 54 euros al mes, siendo esa la postura que sostendrán si la CEOE no se suma al acuerdo en discusión entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno, según explicó Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Mientras tanto, CCOO sostiene que han planteado un aumento en torno al 5%, según informan a elEconomista.es.

A pesar de estas palabras, fuentes presentes en la mesa de negociación confirman que las agrupaciones sindicales consideran incluso una cifra que alcance el 8% de aumento. "Esas cifras se comentaron en la última reunión", confirman las fuentes consultadas.

El presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, ha criticado duramente el anuncio realizado de Yolanda Díaz por afirmar que el viernes se incrementará "mucho" el Salario Mínimo sin respaldarse en ningún criterio técnico.

"Estamos jugando con el salario mínimo interprofesional en España. Es un parámetro que viene definido, según el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, por varias variables: la inflación, la productividad, el empleo y la actividad económica y, realmente, se deja al margen cualquier cuestión técnica y se hace por voluntad política, demagógica y, populista", ha denunciado Cuerva en declaraciones al Canal 24 Horas.

El dirigente empresarial cree que el Gobierno "tiene su hoja de ruta y sus valores" y que, cuando ha reunido a la mesa de diálogo social sobre el SMI, "realmente" se ha ido "a un teatro para justificar que están haciendo diálogo social". "Muchas veces da pena realmente sentarse en una mesa de negociación cuando ya está todo cocido y está la propuesta definida. Eso realmente creo que no ayuda a la negociación", ha advertido Cuerva que, en todo caso, ha afirmado que las organizaciones empresariales asistirán mañana a la reunión definitiva de la mesa.

En Diego de León, 50 ya no se creen nada que venga del Gobierno en vistas a los último movimientos realizados por Trabajo y critican el "chantaje" que se ha querido hacer desde el Gobierno a los empresarios al advertirles de que si no aceptaban una subida del 4% en el SMI, tendrían que atenerse a las consecuencias. "Eso no es negociación", dicen

No obstante, es importante señalar que la mesa de negociación abierta por el Gobierno con los agentes sociales no está obligada a alcanzar un acuerdo, ya que el Estatuto de los Trabajadores únicamente les exige "consultar" la posición de los agentes sociales, sin la necesidad de comprometerse a aceptarla.

Y es que mañana será la última cita que organice Trabajo respecto a este asunto después de que los empresarios expresaran su rechazo al acuerdo propuesto para la nueva subida del SMI en 2024. La CEOE-Cepyme asistirán a la reunión programada por el Ministerio de Trabajo el viernes, encabezado por Yolanda Díaz "por nuestro respeto hacia el diálogo social", aunque no se vislumbra la aprobación tripartita debido a la falta de cumplimiento de aspectos fundamentales planteados por la patronal. Entre estos puntos se encuentran la indexación de los contratos públicos y el establecimiento de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario.

Durante esta semana, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, denunció que la negociación con el Gobierno no ha seguido los principios del diálogo social, sino que más bien ha involucrado "amenazas y chantajes" para que acepten una subida del 4%, ya que la ministra busca cerrar el tema antes de que termine la semana. Además, Garamendi volvió a insistir en la indexación del SMI a los contratos públicos y en bonificaciones para el sector agrario, medidas que hasta ahora les han sido denegadas.

"Al Ministerio de Trabajo, también a la ministra, les parece bien que se indexe y, sin embargo, dicen ahora que no porque hay otra parte del Gobierno que dice que no. Bueno, aclárense, digan lo que tengan que decir, pero no me digan a mí que aplique pragmatismo, porque el que aplica pragmatismo soy yo", criticó Garamendi el martes.

El dirigente, afeó también la actitud del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión del lunes por asegurar que, si los empresarios no entraban en el acuerdo, el Gobierno "sería más ambicioso" y buscaría una subida mayor al 4%.

Por su parte, Pérez Rey desmintió estas palabras y explicó que el método del diálogo social "no es el chantaje". En este sentido, tildó de "perogrullada" las palabras del líder empresarial porque "quien no participa en un acuerdo sufre las consecuencias negativas de no participar en ese acuerdo". Aún así, el secretario de Estado confirmó que no contempla "la otra posibilidad de alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales en torno a una cifra diferente", distinta al 4% propuesto desde la Trabajo.