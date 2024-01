Ultimátum de Trabajo a la CEOE: o acepta subir el SMI un 4% o buscará un alza mayor con los sindicatos

Nuevo -y prácticamente último- intento del Ministerio de Trabajo para consensuar un acuerdo tripartito con el diálogo social sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) comprometida para este 2024. El secretario de estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha indicado minutos antes de que diera comienzo la reunión convocada para este 8 de enero que la hoja de ruta ministerial pasa por dejar esta semana cerrada la actualización de la renta mínima, con o sin acuerdo de la patronal, que propone un alza del 3%, un punto por debajo del planteamiento del Gobierno. El tono es severo: si las organizaciones empresariales no aceptan la subida del 4%, "pagarán las consecuencias" y el Gobierno negociará una revalorización mayor con los sindicatos.

"Vamos a hacer todo lo posible porque hoy las organizaciones sociales nos den el sí" a la subida del 4% que propone Trabajo (hasta los 1.123 euros), ha señalado Pérez Rey, pero "si no alcanzáramos un acuerdo en torno a esa cifra, el Gobierno se desvincula y buscará un acuerdo bipartito" sin la patronal para "una subida más ambiciosa" a la que no ha puesto cifra, ha matizado el secretario de estado, quien confía en no tener que llegar a ese extremo.

La oferta de la patronal, que fue la primera en poner una cifra sobre la mesa tras indicar Trabajo el inicio de las negociaciones, pasa por un aumento del 6,4% en total en los dos próximos años, lo que dejaría el SMI en 2024 en 1.112 euros (+3,4%) y en 1.145 (+3%) en 2025 con la opción de una posible subida adicional del 1% si se desviara la inflación. En este último empujón adicional está la clave del posible consenso.

Los sindicatos se llegaron a mostrar dispuestos a validar la propuesta de Trabajo si también lo confirmaba la patronal en aras del acuerdo del diálogo social, sin embargo, también avisaron de que un nuevo descuelgue de los representantes de los empresarios les llevaría a apretar más al Gobierno.

El alza del SMI quedará resuelto esta semana

Los de Díaz quieren enviar el real decreto con la subida del SMI cuanto antes al Consejo de Ministros. El plazo es corto. Según ha indicado Pérez Rey, se dan esta semana para despejar la subida. "Esperemos que hoy avancemos sustancialmente" y, en caso de que los agentes pidan tiempo para consultar con sus respectivos órganos de Gobierno, su idea es volver a convocar la mesa de diálogo esta misma semana para abordar el trámite completo antes de que acabe el mes.

Pérez Rey ha definido la medida como de "absoluta justicia social" que beneficiaría a más de 2,5 millones de personas y ha asegurado, antes las dudas al respecto, que el alza del SMI es compatible con la creación de empleo y que, además, contribuye a la reducción de la brecha de género y del desempleo juvenil.

De momento, el salario mínimo inicia el año como acabó 2023, en 1.080 euros mensuales en 14 pagas aunque el real decreto que incluya el alza tendrá carácter retroactivo desde enero.

Trabajo rebota a Hacienda la indexación del SMI a los contratos públicos

En lo que sí hay consenso entre patronal y sindicatos es en indexar el SMI a los contratos públicos, pero Trabajo no acepta este extremo. Según ha comentado Pérez Rey, "no es la mesa" donde adoptar la demanda de la CEOE y los sindicatos y ha asegurado que han hecho llegar esta demanda al Ministerio de Hacienda.

A este respecto, el secretario de estado ha reprochado a la patronal que no tengan en cuenta el incremento salarial de los trabajadores a la hora de concurrir a un concurso público, dado que los incrementos del SMI se han venido aplicando de manera "sistemática y anual" desde 2019 "y seguirá durante la legislatura" por lo que las alzas "no constituyen una sorpresa".