El SMI arrancará el año en 1.080 euros al mes a la espera de la decisión del Gobierno

El salario mínimo interprofesional (SMI) arrancará el año 2024 en 1.080 euros al mes por catorce pagas a la espera de la subida que decida finalmente aplicar el Gobierno como resultado de sus negociaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

En todo caso, sea cual sea el incremento que se practique sobre el SMI para este nuevo ejercicio, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

No sería la primera vez que la subida del SMI se aprobara una vez iniciado el ejercicio para su aplicación con efectos retroactivos. Ya ocurrió con el alza de 2023, cuando el Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y el rechazo de los empresarios, aprobó a mediados de febrero subir el SMI un 8%, hasta los 1.080 euros mensuales, con efectos desde el 1 de enero de dicho ejercicio.

Aunque las negociaciones para la subida del SMI de 2024 entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales arrancaron a primeros del pasado mes de diciembre, no se consiguió cerrar ningún acuerdo antes de final de año.

La intención del Departamento que dirige Yolanda Díaz es que el pacto sea tripartito, pero podría suceder como en años pasados y contar con el rechazo de los empresarios o incluso de los sindicatos, que hasta ahora han venido apoyando los incrementos decididos por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las cartas ya están sobre la mesa y son conocidas. Trabajo ha propuesto una subida del SMI del 4%, lo que situaría su cuantía para el nuevo año en 1.123,2 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.080 euros de 2023.

CEOE y Cepyme, por su parte, han planteado subirlo un 3%, con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC, en tanto que los sindicatos apuestan por un incremento del 5%, aunque aceptarían un 4% si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, han avisado de que serán "más exigentes" y se irán por encima del 5%.

Además de proponer un alza del 4%, el Gobierno se ha comprometido a estudiar la posibilidad de establecer bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, una medida demandada por la CEOE, que pide concretamente que esta bonificación sea del 20%.

Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el SMI en aquellos convenios donde no se lleva.

La patronal también reclama indexar el SMI a los contratos públicos, una demanda que sí apoyan los sindicatos y que Trabajo ha trasladado a los ministerios competentes, aunque de momento sin éxito, pues Hacienda ha expresado ya su negativa.

"No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Por tanto, hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios", apuntó hace unas semanas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Directrices para la subida salarial en convenio de 2024

La propuesta de la CEOE para la subida del SMI consiste en un incremento del 3% para 2024, hasta los 1.112,4 euros al mes, y otro 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el acuerdo de convenios con los sindicatos.

Dicho pacto, que lleva por nombre V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que se firmó en mayo de 2023, recomienda subidas salariales del 3% tanto para 2024 como para 2025 en los convenios colectivos, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025).

"Las organizaciones empresariales consideran adecuada esta propuesta para tratar de mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva", ha defendido la CEOE.

A falta de conocer los datos de diciembre, que se publicarán dentro de unas semanas, los salarios pactados en convenio subieron de media un 3,49% hasta noviembre de 2023, cifra superior a la registrada en octubre (3,46%) y casi tres décimas más que el IPC de noviembre, cuya tasa interanual se situó en el 3,2%.

Según datos extraídos por Europa Press de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la mayor parte de los convenios registrados hasta noviembre de 2023 se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tuvieran efectos en dicho ejercicio.

En concreto, en los once primeros meses del año pasado había registrados un total de 3.385 convenios colectivos con efectos económicos en 2023, de los que sólo 1.041 se firmaron ese año, con una subida salarial media del 4,14%. El resto de convenios, 2.344, se firmaron en ejercicios anteriores a 2023 y recogen un incremento salarial medio casi un punto inferior, concretamente del 3,16%.