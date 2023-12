Trabajo busca el término medio entre patronal y sindicatos para subir el salario mínimo sobre el 4%

Nuevo intento del diálogo social para cerrar con acuerdo la revalorización del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024. El Ministerio de Trabajo ha citado este lunes a las 10:30 horas a sindicatos y patronales con el objetivo de desatascar cuanto antes la decisión sobre la magnitud de la subida de la renta mínima, que actualmente se sitúa en los 1.080 euros en 14 pagas.

La negociación del Gobierno con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme busca pactar la nueva alza del SMI, sin embargo, la diferencia de las propuestas puestas sobre la mesa hasta el momento apuntan a que, de nuevo, la subida no contentará a todas las partes.

Los representantes de los empresarios han planteado el incremento más moderado, que pasaría por elevar el salario mínimo un 6,4% en total en los dos próximos años, lo que dejaría el SMI en 2024 en 1.112 euros (+3,4) y en 1.145 (+3%) en 2025 con la opción de una posible subida adicional del 1% si se desviara la inflación. El planteamiento no alcanza el nivel de inflación media, que se espera en el 3,8% -el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmará el dato de IPC de noviembre en unos días- y, por tanto, es insuficiente tanto para Trabajo como para los sindicatos.

Los representantes de los trabajadores no han aunado de momento una propuesta en común. La proposición más concreta la llevó a la negociación el líder de CCOO, Unai Sordo, al plantear un alza de, al menos, el nivel de subida del salario medio, que marcaron un ascenso del 5,2% en el segundo trimestre del año y que situarían la renta mínima en 1.136 euros. Desde UGT, las declaraciones de Pepe Álvarez las últimas semanas apuntan un ideal que situaría el SMI en 1.200 euros (+11%).

En este escenario falta la propuesta de Trabajo, que de momento no ha hecho oficial pero que apunta una revalorización del salario mínimo de en torno al 4% (43 euros más al mes) de la que, en principio, no se distanciará mucho. A falta de conocer cómo moldeará la negociación el nivel de subida, el Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz asegurará que el SMI no baje del 60% del salario medio y que no pierda poder adquisitivo.

Los 1.080 euros mensuales por catorce pagas actuales ya cubren ese 60% por lo que, indican, mantenerse en ese nivel sin perder poder adquisitivo obliga a seguir dos parámetros: la subida salarial media en los convenios colectivos y la inflación. Si se toman ambas variables en cuenta, la subida debería situarse entre el 3,6% en el que se prevé que acabe el año la subida salarial media pactada en convenio y el 3,8% de la inflación.

Con este contexto, Díaz ve posible encontrar el acuerdo en el término medio entre el 3% y el 5,2%. En lo que sí parecen estar de acuerdo con CEOE y Cepyme es que en esta negociación se incluya la demanda empresarial de incorporar la indexación de los contratos con la administración pública al SMI.

