La CEOE acuerda su rechazo a la subida del Salario Mínimo propuesta de Díaz del 4%

Los empresarios rechazarán el acuerdo para la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024. CEOE-Cepyme acudirán a la reunión agendada el viernes por el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, pero sin vistas de aprobar la decisión que salga al no satisfacer ninguno de los puntos fundamentales que defienden desde la patronal: Indexar los contratos públicos y establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario.

Los pasillos de Diego de León 50 han sido un hervidero durante la jornada de este martes y fuentes de las organizaciones empresariales confirman a este medio conversaciones informales en el seno de la sede patronal. Por el momento, no se ha producido niguna confirmación oficial pero se da por hecho que la respuesta será negativa.

Durante la mañana de hoy, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, denunció que la negociación con el Gobierno no ha sido propia del diálogo social; sino más bien "amenazas y chantajes" para que firmen una subida del 4%. Mientras, el líder empresarial volvió a reclamar la indexación del SMI a los contratos públicos y bonificaciones para el sector del campo, medidas que por ahora se les ha negado.

"Al Ministerio de Trabajo, también a la ministra, les parece bien que se indexe y, sin embargo, dicen ahora que no porque hay otra parte del Gobierno que dice que no. Bueno, aclárense, digan lo que tengan que decir, pero no me digan a mí que aplique pragmatismo, porque el que aplica pragmatismo soy yo", ha subrayado.

El dirigente, ha afeado la actitud del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, durante la reunión del lunes por asegurar que, si los empresarios no entraban en el acuerdo, el Gobierno "sería más ambicioso" y buscaría una subida mayor al 4%.

Por su parte, Pérez Rey desmiente estas palabras y explicó que el método del diálogo social "no es el chantaje". En este sentido, tildó de "perogrullada" las palabras del líder empresarial porque "quien no participa en un acuerdo sufre las consecuencias negativas de no participar en ese acuerdo". Así, el secretario de Estado confirmó que no contempla "la otra posibilidad de alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales en torno a una cifra diferente", distinta al 4% propuesto desde la Trabajo.

Los sindicatos forzarán la subida

Desde los sindicatos ya han confirmado que intentarán conseguir una subida de al menos el 5% en el caso de que la patronal se levante de la mesa. Esto supondría un aumento de 54 euros al mes, y esa es la "posición que mantendrán" si la CEOE no se une al acuerdo que se está negociando entre patronal, sindicatos y Gobierno, ha explicado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Por su lado, CCOO mantiene que ellos "han hablado del entorno del 5%", explican a elEconomista.es.

Fuentes presentes en la mesa de negociación confirman a este medio que la horquilla en la que se intentarán mover las asociaciones sindicales llegaría incluso hasta el 8% de aumento.

En cualquier caso, la mesa de negociación abierta por el Gobierno con los agentes sociales, no tiene ninguna obligación de lograr un acuerdo, ya que el Estatuto de los Trabajores solo les obliga a "consultar" a los agentes sociales su posición, sin la necesidad de tomarla en consideración.