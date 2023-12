Qué esperar de 2024: España afronta el año con menor crecimiento de su PIB en una década

Un nuevo curso abre sus puertas con nuevos retos en materia económica. A nivel macroeconómico, las principales casas de análisis ya avanzan el ejercicio con menor crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en una década. Los principales analistas del país que recoge el panel de Funcas y las previsiones del Banco de España apuntan a un avance de la actividad del 1,6%. Eludiendo de forma inevitable el año de la pandemia, donde hubo una recesión, habría que remontarse hasta 2014 para ver un avance tan leve del PIB (entonces que del 1,4%). Este reto será mayor para una economía que ya asume una tendencia de desaceleración en la segunda mitad del curso y deberá aplacar esta reducción del crecimiento. Si en 2023 los retos eran evitar la recesión o esquivar una situación de nulo crecimiento y elevada inflación, España ha cumplido y no debe dejar de mirar a corto y medio plazo. La histórica subida de los tipos de interés en Europa ejercerá su mayor efecto en 2024 y 2025, para bien y para mal. La transmisión de las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) en política monetaria llegan de forma tardía a la economía real. De cara al próximo curso, el Banco de España (BdE) calculó que el alza de tipos restará 1,2 puntos al crecimiento del PIB. La cara 'b' de un menor crecimiento nacional y también a nivel europeo es que, de forma ineludible, el aterrizaje de la economía derivará en un menor dinamismo en la comunidad económica europea. El año que ahora termina ha dejado un crecimiento mayor de lo previsto gracias al sector exterior y el turismo de los extranjeros. Sin embargo, para el próximo curso se espera una desaceleración de este factor externo que tanto sorprendió al alza debido a la debilidad prevista en grandes economías europeas como Francia, Italia y, especialmente, Alemania. El último documento del año del Banco de España, la institución con mayor reputación, ofrece una previsión que no sale de horquilla que manejan los principales analistas. El organismo que lidera Pablo Hernández de Cos espera que la economía española crezca en 2024 dos décimas menos de lo esperado en septiembre: el PIB avanzará un 1,6% el próximo curso. Es la confirmación de que la actividad económica crecerá menos que en otros ciclos expansivos durante los próximos años.

Este crecimiento cambiará de pilares. Si en buena parte de 2023 el sector exterior sorprendió de forma positiva por el comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios no turísticos, aquellos de mayor valor añadido, el próximo curso retornará la aparente normalidad y el consumo será el 'motor' de la economía. Buena parte del crecimiento se cimentará, pues, en la capacidad de desembolso del ahorro de los hogares y el crédito al consumo que concedan las entidades financieras en un contexto más restrictivo a nivel monetario.

Con el correspondiente impacto de la política monetaria enfriando la economía, la cara positiva será el control de la inflación. Tras vivir unos años en los que la inflación ha vuelto a ser el foco de los bancos centrales, las empresas y trabajadores españoles, las previsiones para el próximo curso avanzan el ocaso de la crisis de precios. El consenso de Bloomberg apunta a un retorno de las tasas de inflación al 3,1%, cada vez más cerca del preciado objetivo del 2% en las economías desarrolladas que también cumplirá España.

Pese a que el Banco de España apunta a que la tasa subyacente, que es el núcleo de la inflación y excluye la volatilidad de la energía y los alimentos sin elaborar, volverá a los niveles objetivo del BCE, no dejar de ser un gran reto la consolidación de estas tasas.

2024 también será año de ajustes en cuanto a gasto público por las nuevas reglas fiscales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuestiona el llamado Plan de Reequilibrio criticando su proceso de elaboración (contrario a la Ley de Estabilidad) y, lo que es más importante, su contenido. En concreto, el organismo supervisor avisa de que el cumplimiento de las reglas fiscales europeas exige una reducción del déficit estructural más ambiciosa, al 0,64% del PIB (en torno a 8.600 millones) cada año desde 2025 hasta 2028.

A nivel laboral, la reducción progresiva de la tasa de paro es una tarea obligatoria. Sobre la mesa, la reducción de la duración máxima de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Sus efectos, también alertados por el Banco de España, resultaría en una pérdida de competitividad a nivel comunitario en materia de productividad y riqueza por habitante. Las jubilaciones parciales y las anticipadas por trabajos penosos también se verán modificadas.

Fondos 'NextGen'

El Ejecutivo debe corregir el grave desequilibrio del 'ladrillo'. La Comisión Europea señala en un informe que España se encuentra entre los países con el precio de la vivienda sobrevalorado, un desajuste del 20%, muy por encima de lo que los fundamentales de la vivienda indican. Bruselas, en su meticuloso documento del mercado inmobiliario a nivel europeo, sostiene que la sobrevaloración de este sector se manifiesta cuando los precios se distancian significativamente de los ingresos proyectados de los posibles compradores.

La Ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura ha provocado el efecto contrario al perseguido. "Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados", señalaba una de las principales figuras del liberalismo, Milton Friedman. El resultado, en un escenario de inseguridad legislativa y jurídica, está siendo una menor oferta y precios más elevados como consecuencia, tanto para la compra como para el alquiler.

El grado de ejecución de los fondos Next Generation no ha sido ningún hito de la política de Sánchez, que arranca ahora el primer curso completo de su segunda legislatura. El reto del Gobierno es vital si quiere utilizar con transparencia la ejecución de los Next Generation. Otra de las cuestiones que tiene por impulsar el Gobierno son los Pertes, esos proyectos estratégicos que deben coger velocidad de crucero para dar tracción a la industria, y agilizar la llegada de inversión al sector privado.