PP y Vox aprueban en Les Corts los primeros presupuestos de Mazón

Sin sorpresas y con la mayoría que suman los dos socios del Gobierno valenciano de derechas, PP y Vox han aprobado con sus votos en Les Corts los primeros presupuestos de su coalición y de la era de Carlos Mázon como presidente de la Generalitat Valenciana.

Con 52 votos a favor, 46 en contra y cero abstenciones en la votación final del pleno, el parlamento autonómico ha dado luz verde a las cuentas públicas de la Administración valenciana para el próximo año. Además, a diferencia de lo que ocurría en las últimas dos legislaturas con el Gobierno de coalición de izquierdas, apenas ha habido modificaciones relevantes que se hayan introducido durante la tramitación parlamentaria.

Los presupuestos autonómicos para 2024 incluyen un total de 29.732 millones de euros, un 4,5% más que las del último gobierno del Botànic, sin incluir el consolidado del sector público instrumental. Las cuentas autonómicas prevén un gasto real de 22.670 millones de euros, es decir, el presupuesto no financiero, lo que supone un 2,3% más.

Pese a que la Generalitat contará con unos 260 millones de euros menos de ingresos por las entregas a cuenta y la liquidación de lo que se fijó en el anteproyecto, pero que el Ministerio de Hacienda no desveló hasta hace unas semanas, y a que finalmente el objetivo de déficit aprobado es del 0,1% y no del 0,3%, lo que rebaja en otros cerca de 300 millones el gasto público, el actual Gobierno ha preferido no modificar esas cifras.

Los presupuesto incluyen un incremento en 1.341 millones del capítulo de la deuda, que pasa de 6.607 millones en el presupuesto inicial de 2023 a un total de 7.948 millones entre vencimientos de deuda e intereses para el próximo año.

Medidas fiscales

En los presupuestos y su Ley de Acompañamiento también se incluyen parte de las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo de Mazón, como las nuevas deducciones en el IRPF por gastos vinculados a la salud tanto de la vista como bucodental o la práctica deportiva, además de una bajada en el impuesto para la compra de vivienda dirigida a los más jóvenes.s

Según la Conselleria de Hacienda, las nuevas medidas fiscales incluidas supondrán un ahorro estimado de más de 199 millones de euros a la ciudadanía valenciana, y el número de beneficiarios potenciales será de hasta 2,1 millones de contribuyentes, el 87,5 % de los declarantes en la Comunitat Valenciana.

En esa ley también se prevé la supresión de la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) y del Consell Social de les Llengües. También se suprime la obligación de que los alumnos y alumnas de las zonas castellanas cursen en valenciano asignaturas troncales.

Durante el debate, los 'populares' se han congratulado de haber aceptado hasta 98 enmiendas de la oposición. Un argumento que no comparten PSPV y Compromís, para quienes los socios no tienen en cuenta sus propuestas y se limitan a "gobernar para la minoría de valencianos", los más ricos.