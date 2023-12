La AIReF sostiene que el plan de reequilibrio fiscal del Gobierno no se ajusta a la Ley de Estabilidad

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene que el Plan de Reequilibrio Fiscal aprobado por el Gobierno no se inclueye la información prevista en la Ley de Estabilidad, sino que remite a la senda de consolidación prevista en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 y el Plan Presupuestario del pasado mes de abril y al Plan Presupuestario de octubre. La AIReF recomienda el diseño de una estrategia fiscal a medio plazo exigente y acorde a las nuevas reglas fiscales para afrontar la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas.

La AIReF señala que dicho plan no recoge explícitamente el cuadro macroeconómico que subyace a la senda fiscal planteada, ni contiene medidas que sustenten la reducción del déficit hasta 2026. Asimismo, añade que el documento no explicita si la senda de reducción del déficit cumple con los requisitos del futuro marco europeo de reglas fiscales y no aclara si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 y la actualización del Plan Presupuestario alterarán las previsiones. Asimismo, considera que el Plan de Reequilibrio se verá superado por el plan estructural fiscal a medio plazo que las autoridades españolas deberán elaborar en primavera como resultado de la reforma del marco fiscal europeo.

El escenario central del supervisor fiscal presenta una estabilización del déficit de las Administraciones Públicas en torno al 3,2% del PIB en ausencia de medidas adicionales, frente a una reducción progresiva hasta el 2,5% en 2026 del Plan de Reequilibrio. Tras alcanzar el 3% en el 2024 en línea con el escenario central de la autoridad fiscal, el Plan de Reequilibrio presenta una reducción adicional del déficit de cinco décimas en dos años, hasta el 2,5% del PIB, mientras que la AIReF asume un repunte del déficit en 2025 y posterior estabilización en el 3,2%.

En particular, en 2025, la AIReF estima que el déficit subiría hasta el 3,2% debido principalmente a la retirada de las medidas temporales de incremento de ingresos. Una vez se materialice la retirada de las medidas en 2024, la AIReF estima que el margen para la reducción del déficit sin adoptar medidas de corrección adicionales se agota, resultando un nivel ligeramente superior al límite del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Futuro marco fiscal

La auditora pública señala que el Plan de Reequilibrio no explicita si la senda presentada cumple con los requisitos del futuro marco europeo de reglas fiscales. La Institución considera que, aunque no se ha cerrado la negociación sobre la reforma del marco fiscal, existen elementos suficientes para analizar la trayectoria de deuda desde la óptica de la propuesta de reforma de la Comisión Europea. Esta propuesta establece que la ratio de deuda debe mostrar una senda descendente con un nivel de plausibilidad de al menos el 70%, así como una senda descendente en una serie de escenarios de estrés financiero.

Según las estimaciones de la AIReF, el ajuste necesario para cumplir con el nuevo marco sería de 0,64 puntos del PIB al año durante el periodo 2025-2028 que, en términos de déficit y asumiendo las previsiones de ingresos de la AIReF, supondría alcanzar un déficit del 2% del PIB en 2026 y 0,8% en 2028, frente al déficit del 2,5% del PIB en 2026 planteado en el Plan de Reequilibrio. En todo caso, el ajuste que finalmente requiera el nuevo marco dependerá del resultado final de la reforma.

La AIReF señala también que la distribución del déficit por subsectores del Plan de Reequilibrio no garantiza el cumplimiento del límite de incremento del 2,6% del gasto primario neto de medidas de ingresos establecido por la recomendación europea. Según las estimaciones de la AIReF, el déficit del 0,1% de las comunidades autónomas permitiría crecimientos del gasto primario financiado nacionalmente neto de medidas de ingresos cercanos al 9%, lo que sería incompatible con el cumplimiento de la recomendación.

Además, puntualiza el organismo presidido por Cristina Herrero, en la medida que estos incrementos de gasto neto sean de carácter estructural, supondrían un deterioro adicional de la sostenibilidad de las cuentas públicas. En cambio, el cumplimiento de la regla de gasto nacional (por debajo del 3% según el Informe de situación de la economía española) supondría una evolución de gasto más contenida que la contemplada en el escenario central de la AIReF y conduciría a un déficit en 2026 inferior al contemplado en el Plan de Reequilibrio.

Recomendaciones

En este contexto, la AIReF recomienda al Ministerio de Hacienda y Función Pública que inicie cuanto antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal de medio plazo realista y creíble que permita situar la senda de deuda en una trayectoria descendente y cumpla con los requisitos de sostenibilidad que previsiblemente derivarán de la reforma del marco fiscal europeo, con independencia de que, si la reforma no se aprueba a finales de este año, la estrategia planteada tenga que adaptarse con posterioridad al contenido final de la misma. También considera que se deben iniciar los trabajos para la reforma del marco fiscal nacional. En ambos casos se debe contar con la participación de todas las Administraciones Públicas y de los agentes sociales y políticos implicados.

La AIReF señala que la presentación de este Plan de Reequilibrio supone un paso para avanzar en la reducción de la incertidumbre institucional, junto con el inicio del proceso de aprobación de los objetivos de estabilidad, la celebración de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administraciones Local, la publicación del Informe sobre la situación de la economía española y la comunicación de los datos de los sistemas de financiación territoriales.

Sin embargo, la Institución pone de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de la economía española por la persistencia estructural del déficit y el elevado nivel de deuda. Además, advierte de que la implementación de la política fiscal a corto, medio y largo plazo va a requerir forjar amplios acuerdos a nivel político e institucional de manera transversal a todos los niveles de la administración.

La autoridad fiscal ya formuló una recomendación en el Informe sobre los Proyectos y Líneas Fundamentales de los Presupuestos para 2024 sobre la conveniencia de elaborar una estrategia fiscal de medio plazo con los requisitos de sostenibilidad recogidos en la reforma del marco fiscal europeo en tramitación, y la necesidad de reformar el marco fiscal nacional. Ahora considera relevante reforzar y concretar dicha recomendación, tanto por las debilidades señaladas en el Plan de Reequilibrio objeto de este Informe, como por la transcendencia que en la senda que se defina tendrá la próxima presentación del proyecto de PGE para 2024.