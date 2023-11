El Gobierno valenciano prevé ingresar 161 millones por Sucesiones tras aprobar su bonificación

La mayoría que suman PP y Vox en el parlamento valenciano ha permitido aprobar sin sobresaltos la que el propio presidente Carlos Mazón anunció como su primera gran medida al frente del Gobierno valenciano: la supresión del impuesto de Sucesiones en los casos de herencias entre padres, hijos y cónyuges.

Les Corts han aprobado el proyecto de ley del Consell de modificación de la Ley 13/1997, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos, con la que se introduce una nueva bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares más allegados. La bonificación ahora entra en vigor con efecto retroactivo desde el 28 de mayo, la fecha de las últimas elecciones autonómicas, tal y como se había anunciado.

Sin embargo, eso no significa que la Generalitat Valenciana no vaya a tener ingresos por ese tributo que grava. Según recoge otra proyecto ley que precisamente también están tramitando Les Corts, la de Presupuestos de 2024, tras aplicar esa medida el próximo año el Consell prevé recibir 161,9 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones que procederán de aquellos casos en que las herencias no afecten a esos familiares de primer grado.

Una cifra que supone reducir en un 54% los ingresos estimados para este ejercicio en los presupuestos autonómicos, que eran de 352,9 millones por el concepto de Sucesiones, antes de que se aprobara la medida y que como se ha comentado también afectará al tributo este año.

En el caso de Donaciones, la caída de ingresos estimada para el próximo año es similar, con un descenso ligeramente superior al 50%, hasta situarse en 18,52 millones de euros. En este caso, las cuentas de 2023 prevían recibir 39,2 millones.

El balance

Es decir, tras la entrada en vigor de la rebaja fiscal de Mazón, la Generalitat prevé recaudar el próximo ejercicio 211 millones de euros menos en total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, según sus propios cálculos para sus presupuestos y la comparación con los de 2023 que elaboró el Botànic.

Según explica la Administración autonómica, la medida se aplicará a parientes directos: hijos y otros descendientes; padres y otros ascendientes; y cónyuges. Así, estima que el 95% de contribuyentes ya no tendrá que pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (sumando las nuevas bonificaciones y los que ya estaban exentos) y beneficiarácada año a alrededor de 15.000 personas en el caso del Impuesto de Sucesiones y 3.000 en el caso de Donaciones en la Comunitat Valenciana, tomando como referencia los declarantes de 2022. A ello hay que que sumar las más de 5.000 renuncias a herencias por varias causas para no pagar impuestos.