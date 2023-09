Cómo afectan las subidas de tipos de interés del BCE a mi bolsillo

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo se reúne este jueves en el cónclave sobre el que más dudas existen acerca de la medida que tomará respecto a los tipos de interés. Tras un año de subidas ininterrumpidas (hasta un 4,25%), la institución podría todavía dictaminar una nueva subida antes de decantarse en siguientes reuniones por una pausa en esa senda de incrementos.

Sea como fuere, en un contexto inflacionario los ciudadanos han notado el último año los efectos del aumento de los tipos de interés en su vida cotidiana y, claro, en sus economías familiares. La inflación es, precisamente, la causa de la subida de los tipos: el incremento de los precios para que baje el consumo y se ponga freno a la escalada de la inflación.

Es lo que empezó a hacer el BCE a mediados de julio de 2022, mes desde el cual no ha parado de aumentar los tipos a raíz de la inflación derivada del aumento del precio de la luz y de los efectos económicos que generó la guerra de Ucrania. Más de un año en el que los ciudadanos han podido experimentar (o sufrir) los efectos de las subidas de los tipos.

Cómo te afecta una subida de tipos si tienes una hipoteca

Sin duda, los principales perjudicados por la subida de los tipos son los ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo variable, ya que en la próxima revisión sufrirán un aumento de la cuota debido a que el euríbor es mucho mayor que el que había cuando se firmó la hipoteca o se realizó la última revisión. Esto se debe a que, al subir los tipos de interés, aumenta el precio del endeudamiento y sube el euríbor que determina la cuota mensual que se paga en una hipoteca.

Esto, sin embargo, no aplica a las personas que contrataron una hipoteca a tipo fijo. Esta opción no era tan atractiva hace, por ejemplo, un par de años (cuando el euríbor estaba en valores negativos) pero en este momento las personas que contrataron una hipoteca así no se verán afectadas por nuevos incrementos, ya que su cuota mensual no subirá.

Cómo te afecta una subida de tipos si quieres una hipoteca para comprar una casa

También perjudica la subida de los tipos a las personas que deseen contratar una hipoteca para comprarse una vivienda. Es una consecuencia añadida del mismo hecho: que con la subida el BCE trata de encarecer el precio del endeudamiento. Así, las subidas de tipos elevan los intereses de las hipotecas, tanto las fijas como las variables. Por eso, una persona que contrate una hipoteca en septiembre de 2023 tendrá peores condiciones que hace un año.

Cómo te afecta una subida de tipos si quieres firmar un préstamo al consumo

Pasa algo parecido con los préstamos al consumo, que por su condición de endeudamiento, también empeora las condiciones que impone a los clientes en términos de intereses. El impacto no suele ser tan acentuado en estos productos como en las hipotecas, pero de igual forma que con éstas si se contrata un préstamo personal en septiembre de 2023 también será más costoso que en 2022.

Cómo te afecta una subida de los tipos si tienes ahorros

Sin embargo, no todos los efectos son negativos. Los ahorradores serán la otra cara de la moneda, y al igual que los endeudados salen perjudicados por el aumento del coste de la deuda, se pueden ver beneficiados por una subida de tipos porque las entidades bancarias incrementan la rentabilidad de los depósitos.

Pero no solo eso, las condiciones mejoran en otras modalidades de depósito: el caso más ruidoso en España ha sido el de las Letras del Tesoro, que han tenido rentabilidades de casi el 4% que han provocado participaciones récord.