La reforma laboral 'trasvasa' la precariedad de la Hostelería a Educación y Sanidad

La reforma laboral nació con el objetivo de mejorar la calidad del empleo en España, incrementando la contratación indefinida y restringiendo la temporal. Pero este objetivo paree haber chocado en hueso en la educación y la sanidad. Apenas la mitad de sus afiliados tiene un contrato indefinido, un porcentaje similar al que antes de la nueva norma registraban Construcción y Hostelería. Pero ambos sectores superan hoy el 90%.

Si nos remontamos a julio de 2019, último mes comparable (ya que la actividad no estaba afectada por la pandemia) antes de la implantación de la reforma, se aprecia que el 60,7% de los trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tenía un contrato indefinido. Cuatro años después, en el mismo mes, el porcentaje escala al 76,7%. Pero este incremento ha sido muy desigual por sectores.

Así, la Educación paso de tener solo un 45,8 de asalariados con contrato indefinido a un 51,7%, mientras que en la Sanidad han pasado del 37,8% al 45,5%. En ese tiempo, la hostelería ha pasado de tener un 56,6% de trabajadores con contrato indefinido a un 90,4%, mientras la construcción ha escalado aún más, del 50,1% al 90,9% y se consolida como el sector más beneficiado por el cambio legal. Mientras, Educación y Sanidad son los grandes ignorados por la norma.

Las diferencias sectoriales en la composición del empleo responden a un incremento desigual en sus cifras. La cifra total de asalariados ha crecido un 9,29% respecto a julio de 2019, pero los indefinidos lo han hecho un 37% (compensando el desplome en los temporales).

Ahora bien, los que trabajan a tiempo completo, considerados los de mayor calidad (por cobrar mejores sueldos y cotizaciones que generan derecho a ayudas por desempleo y pensión más elevadas) crecen un 29,1%, frente al 45,6% de los de jornada parcial y el 205,2% de los fijos discontinuos.

En Educación los empleos de mayor calidad solo aumentaron un 19% y en Sanidad un 29%, mientras que en hostelería lo hicieron un 42% y en construcción un 98%. Con ello, los indefinidos a jornada completa superan el 81% del total del empleo en este sector, nivel que solo la industria, el sector tecnológico y el financiero superan.

Lastre del sector público

Gran parte de la explicación está en el elevado peso de sector público en Sanidad y Educación. No solo las administraciones recurren más a los contratos eventuales que las empresas privadas, sino que lo hace con mayor opacidad. La Seguridad Social estima que solo un 17% de los contratos directamente suscritos con las administraciones son indefinidos, un porcentaje inferior al 20,3% de hace cuatro años. Aunque este dato es engañoso porque el 50% de estos empleados no se clasifica como indefinidos ni temporales, sino en la categoría 'otros' donde se incluyen los funcionarios, cargos públicos 'elegidos a dedo' o interinos adscritos al Régimen General.

En el caso de profesores y sanitarios el porcentaje ronda el 19% y el 22%, pero el consenso de que esto no implica que sean 'contratos para toda la vida' está mucho más extendido, ya que como sindicatos y trabajadores llevan lustros denunciando, la mayoría de los empleados públicos de estas actividades son interinos sin plaza. Es decir, temporales que llevan, en algunos casos, lustros encadenados a esta situación.

Aunque los datos de Seguridad Social no permiten estimar los afectados, los de la EPA revelan que su situación no ha mejorado tras la reforma por una razón muy simple: el sector público está exento de aplicarla. Por ello su tasa de temporalidad más que duplica la de las empresas privadas, con un 31,1% en el segundo trimestre de 2023, frente al 28,8% del mismo periodo de 2019.

En el caso de los profesores, esto lleva a un escenario en el que los contratos temporales finalizan durante el verano para no pagarles las vacaciones. Una práctica que no ha finalizado tras la reforma laboral, que incluso lo ha consolidado en el sector privado, tal y como contamos en elEconomista.es.

Aunque la creación de empleo indefinido en la Hostelería también ha pivotado sobre los fijos discontinuos, que han pasado de suponer el 9,58% al 24,23% del total de los empleos, el hecho es que el empleo de mayor calidad, es decir, el de los indefinidos ordinarios a tiempo completo, ha ganado peso. Ha pasado de suponer el 29,4% del total de los empleos en julio de 2019 al 39,4% en julio de 2023. En la Construcción (donde los fijos discontinuos suman apenas el 3,4%) estos indefinidos 'premium' han escalado del 45,1% hasta un sorprendente 81,4%.

Por el contrario, en Sanidad solo suponen el 29,9%, frente al 26,5% de 2019. Mientras, en la Educación han pasado del 31,4% al 32,6%. Es decir, estos dos sectores no solo están creando menos empleo indefinido, sino también se quedan rezagados en los empleos de mayor calidad tras la reforma.

La evolución más reciente tampoco invita al optimismo, aunque el Gobierno insiste en que la creación de empleo asalariado sigue al alza en términos interanuales en prácticamente todas las ramas de actividad y lo hace, además, gracias al empleo indefinido, ya que los afiliados al Régimen General con un contrato temporal han retrocedido de manera general respecto a hace un año.

Por lo que se refiere al resto de sectores, la evolución es positiva en términos generales. Los que registran más demanda de trabajadores cualificados, como la energía o el tecnológico dedican más del 90% de su creación de empleo fijo en los indefinidos a jornada completa, pero la industria manufacturera y la construcción también superan ese porcentaje. Por su parte, la agricultura o la logística superan el 75%.