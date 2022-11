El aviso del SEPE por el subsidio para mayores de 52 años: así es la declaración obligatoria para cobrarlo

Todas las prestaciones y subsidios por desempleo están supeditados al cumplimiento de diferentes requisitos que varían en función de la ayuda correspondiente. Ninguna está exenta de estas condiciones, incluso una de las más características como el subsidio para mayores de 52 años.

Este subsidio para mayores de 52 años es el que se destina a las personas que, estando en desempleo, no tienen derecho (o han agotado) el paro o el subsidio por desempleo y, ante la dificultad para reintegrarse al mercado laboral, necesitan una renta mensual con la que asumir al menos los gastos más esenciales de día a día.

Pero, para poder cobrar este subsidio, no solo hay que cumplir esas premisas mencionadas anteriormente, también hay que acreditar un nivel de ingresos que no puede superar un tope: el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cifra que actualmente queda en 750 euros mensuales. Es una forma de garantizar que el subsidio para mayores de 52 años llega a personas que realmente lo necesitan.

Es por eso que hay que acreditar que, efectivamente, este requisito de rentas no se incumple. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha usado su perfil de la red social Twitter para recordar la importancia de esta condición y la obligatoriedad de presentar una Declaración Anual de Rentas no solo a la hora de pedir el subsidio por primera vez, si no también para poder renovarlo.

Tal y como ha explicado el SEPE, es preciso "presentar una declaración de sus rentas acompañada de la documentación que las justifique". Esto ha de hacerse en el momento de la petición del subsidio y posteriormente cada 12 meses a partir de la fecha en la que se comenzó a cobrar la ayuda.

Además, hay que realizar esa presentación en un plazo concreto para mantener tanto el cobro del subsidio como las cotizaciones que se hacen con el mismo: la Declaración Anual de Rentas debe presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en la que se cumple los 12 meses desde la anterior renovación o petición.

Cómo presentar la Declaración Anual de Rentas en el SEPE

La opción más sencilla para presentar la Declaración Anual de Rentas es el formulario de pre-solicitud que el SEPE facilita en este enlace de su página web. Hay que indicar el DNI o NIE y elegir la opción 'Pre-Solicitud de prestación individual'. Al hacerlo, el sistema le pedirá en una nueva ventana el tipo de subtrámite y ahí se ha de seleccionar 'Declaración anual de rentas subsidio para mayores de 52 años' y después rellenar los campos con los datos personales.

Si el beneficiario del subsidio no ha incumplido ningún mes el requisito del 75% del SMI podrá presentar la Declaración Anual de Rentas a través de la Sede Electrónica del SEPE. Está opción es posible ingresando en este enlace y siempre que se disponga de un certificado digital (puede conseguirlo en cuatro sencillos pasos), un DNI electrónico o Cl@ve (así puede registrarse para obtener Cl@ve PIN o permanente).

En el caso de incumplimiento en algún mes del requisito del 75% del SMI el ciudadano puede presentar la Declaración Anual de Rentas de forma presencial en una oficina del SEPE. Es obligatorio pedir cita previa, que se puede solicitar tanto en la Sede Electrónica como de forma telefónica en el 91 926 79 70, de atención 24 horas. Puede seguir los pasos de esta guía detallada para conseguir cita previa en cualquiera de las dos opciones.