BBVA critica el doble esfuerzo fiscal para pagar pensiones el próximo año

El responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech, alertó ayer del "problema que supone descansar todo el ajuste de las pensiones en un aumento de la presión fiscal". El economista señaló el riesgo del aumento "significativo" de la presión fiscal para poder cubrir un gasto en pensiones creciente y, especialmente, el déficit estructural del sistema de pensiones. El próximo año, el ministerio de Escrivá aplicará un doble esfuerzo extra fiscal con el incremento de las bases máximas de cotización del 8,6% y la sobrecotización de 0,6 puntos.

La primera de estas medidas, que el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 sin realizar una consulta previa a los agentes sociales, está planteada como un incremento de las bases superior al de las propias pensiones más elevadas. En un punto extremo, Doménech avisa que esta situación produce un sistema menos contributivo, que encarece el factor trabajo y genera incertidumbre, credibilidad y reputación.

La cotización extra del Mecanismo de Equidad Intergeneracional incrementa en 0,6 puntos las cotizaciones, una medida recaudatoria destinada a engrosar un Fondo de Reserva (la hucha de las pensiones) que ha perdido casi todos sus ahorros. Al respecto, desde BBVA Research opinan que "aumentar las cotizaciones sociales y otros impuestos tiene efectos distorsionadores sobre el ahorro o inversión" si no van acompañados de más eficiencia y contributividad.

"Con las previsiones actuales del Plan Presupuestario de España la presión fiscal seguirá aumentando en 2022 y 2023, y tendrá que hacerlo más en el futuro para financiar el déficit estructural actual y el incremento previsto del gasto en pensiones", sintetiza el análisis de Doménech.

De hecho, sobre el agujero financiero de la Seguridad Social, que suma casi 100.000 millones de deuda y prevé cerrar el año con un déficit del 0,5% del PIB, Doménech critica que el Gobierno use recursos del Estado para traspasar el problema de un sitio a otro. "Trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado no resuelve al problema", achacan, "lo mueve de sitio", a la vez que critica que no existe una "solución gratuita" para el problema de la sostenibilidad.

A cambio, esta restricción presupuestaria implica aumentar impuestos o reducir el gasto público. Cada año, el gasto presupuestado para la Seguridad Social o el propio para las pensiones se hace cada vez más importante. Bajo unos Presupuestos abanderados por el gasto social, las pensiones se comen prácticamente tres cuartas partes.

Firma su ponencia en la APIE reclamando un consenso social para reforma estructuralmente el reparto de los ajustes en pensiones.